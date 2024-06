A két válogató alapján 1:1-re állt a fiatal és a rutinos egység csatája a szolnoki és a szegedi eseményeket követően, így szétlövésre volt szükség férfi K2 500 méteren.

A szegedi Nádas Bence és az UTE-s Tótka Sándor duója meglepetésre Szolnokon kikapott a Kurucz Levente (Nagykanizsa), Opavszky Márk (MTK) párostól, ráadásul a szegedi világkupán és a fiatalabbak végeztek jobb helyen.

A második válogatón aztán ha csak 54 ezredmásodperccel is, de sikerült a visszavágás, majd következhetett a szétlövés. Ebben megint nagyon szoros csata alakult ki a két egység között, végül Nádasék kicsivel biztosabban, de így is csak 35 századdal verték meg Kuruczékat, így az Európa-bajnokságon és az olimpián is övék a szám.