Férfi kenuban már a válogatóversenyeket követően biztossá vált, hogy ezer egyesben Tokió után, Párizsban is Adolf Balázs és Fejes Dániel képviselheti a magyar színeket. Adolf ötszáz párosban Hajdu Jonatánnal is rajthoz áll, egységük megnyerte mindkét hazai válogatót, bronzérmes lett a szegedi világkupán, valamint negyedikként zárt a szintén Szegeden tartott Európa-bajnokságon.

Női kenu páros ötszáz méteren a friss Európa-bajnok szegedi páros, Kiss Ágnes és Nagy Bianka duója versenyez majd. A mindössze 19 éves Kiss Ágnesnek emellett kétszáz egyesben is szoríthatunk csakúgy, mint az ebben számban májusban kvótát szerző és az Eb-n negyedik helyen végző Takács Kincsőnek.

Férfi kajak egyes ezer méteren csapatba került a szám címvédője, az algyői Kopasz Bálint, valamint a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám is. K2 500 méteren egy magyar egység indul, méghozzá a második válogatót, az azt követő szétlövést, valamint az Európa-bajnokságot is megnyerő szegedi Nádas Bence és az UTE-s Tótka Sándor kettese. Ami a négyest illeti, a világbajnoki ezüstérmes, a szolnoki négyesválogatót megnyerő, valamint az Eb-n negyedik helyen végző Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István (ő is szegedi), Tótka Sándor kvartett került be az olimpiai keretbe.

– Ez egy két éve együtt készülő négyes, és csupán szakmai szempont volt az, hogy az olimpia előtt pár héttel nehéz lenne egy új négyest építeni és ezáltal behozni egy olyan fiatal párost, amely mind a világkupán, mind a válogatókon jól teljesített. Ez rizikó lenne, látva az olimpia időrendjét is, ahol a páros és a négyes előfutam és a reményfutam is egy napon van. Ennek fényében Csizmadia Kolos és Kuli István csak és kizárólag a négyesre fog koncentrálni, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni ebben a csapathajóban – indokolta döntését Hüttner Csaba.

A női kajak szakágban Csipes Tamara, valamint Gazsó Alida Dóra is mindhárom 500 méteres számban rajthoz áll. A kétszeres olimpiai bajnok Csipes nagyszerű formát mutatott az elmúlt hetekben, a szegedi válogatót egyesben nem hivatalos világcsúccsal nyerte, majd az Európa-bajnokságon is fölényes győzelmet aratott.