A Maty-éren rendezett első para válogatón férfi VL2 200 méteren z MVM Szegedi VE versenyzője, Suba Róbert és Juhász Tamás csatájából előbbi jött ki győztesen. Suba ezt követően férfi KL1 200 méteren is aranyérmes lett, ami azért is meglepetés, mert a mezőnyben ott volt a szám paralimpiai bajnoka, Kiss Péter Pál is, aki azonban csak a harmadik helyen végzett.



– Mind a két számban készültünk, de főképp a kenura koncentráltunk. Egy picit meg is lepett Peti teljesítménye, de kenuban lényegesebben többet edzettünk. Beleadtam mindent, bár úgy érzem, hogy még van bennem több is, nem tudtam magam kievezni. A második válogatón, ami az Európa-bajnokság lesz, majd próbálom pótolni – értékelte válogatóról a két aranyéremmel távozó szegedi Suba Róbert.

A szegedi Boldizsár Dalma a női VL2 200 méteren nyert, majd a kenus versenye után kajakban is szintén rajthoz állt, akinek Varga Katalinnal kellett megmérkőznie KL2 200 méteren. Kettejük küzdelméből végül a paralimpiai bronzérmesünk került ki győztesként – igazi szegedi házidöntő volt.



– Nagyon fáradtan érkeztem ide, kicsit hétvége érzésem volt. Megint sok mindent változtattunk a hajóban, új lapáttal is evezek. Mondhatni egy első felvonásos időmérés volt. Elfáradtam a végére, de ez most egy teljesen elfogadható pálya volt – emelte ki az idei szegedi világbajnokságon ezüstérmet szerző szegedi Varga Katalin.

A para szakágban az első idei szegedi válogató után a második majd a szegedi Európa-bajnokság lesz.

Ami pedig mind a para, mind a gyorsasági felnőtt szakágra érvényes, az a szerdán kezdődő és már oly sokszor emlegetett Európa-bajnokság, amelynek a Maty-éri olimpiai centrum ad otthont.

Ami biztos, az Eb-re hétfőn hirdet keretet a gyorsasági szakág szövetségi kapitánya, Hüttner Csaba, aki még nem látja teljesen tisztán a párizsi férfi és női kajakos csapatot sem.

– Meg kell várni az Európa-bajnoki eredményeket, hogy a legjobb csapatot tudjuk nevezni Párizsra – nyilatkozott Hüttner, aki egy úttal rámutatott arra, hogy ez a férfi páros és a négyes összefüggésére vonatkozik, mert egyesben az algyői Kopasz Bálint sorsa és helye egyértelmű.