Május 27-e óta zajlik a női vízilabda-válogatott olimpiai felkészülése. A Mihók Attila, Cseh Sándor páros által vezetett nemzeti csapat huszonhárom fővel, köztük a szentesi Dömsödi Dalmával vágott bele a munkába, amelynek egyik állomása egy egyhetes, szegedi edzőtábor. A felkészülést Budapesten kezdte meg a magyar csapat, amelyre több nemzetközi állomás is vár a párizsi olimpiáig, utazik Görögországba, valamint az Egyesült Államokba is.

A csapat szerdán nyílt edzést tartott a Tiszavirág sportuszodában, ahol a kilátogató szurkolók egy egymás elleni kétkapuzást is megtekinthettek. A felkészülés következő állomása a Kanadával közös gyakorlás, amelyre egy már szűkebb kerettel érkezik meg a csapat– az ötkarikás játékokra majd tizenháromfős kerettel utazhat el a válogatott.

– Azt nem pontosítottuk még, mennyire szűkítünk, de minél inkább szeretnénk, amennyire jelen helyzetben indokoltnak látjuk. Jövő héten már Kanadával edzőtáborozunk, nehéz forgatni egy húsz-huszonkét fős társaságot. Vannak a keretben olyan játékosok, akik majdhogynem fix pontnak nevezhetők, ettől függetlenül mindenkitől elvárás, hogy éles legyen, és megmutassa a nélkülözhetetlenségét. Nehéz döntés az első szűkítés is, de ez csak egyre nehezebb lesz – mondta lapunknak Mihók Attila, a válogatott szövetségi kapitánya.