– Nagy tanulság volt számomra ez a világbajnokság. Örülök a bronzéremnek, de amikor meghallottam a “We are the champions!” zenét, akkor azért elérzékenyültem. Rengeteget köszönhetek a családomnak és a legjobb barátomnak is. Nagy élmény volt ez a torna, örülök, hogy ismét feláltunk a vereségből, és hazahoztuk a bronzérmet – fogalmazta meg érzéseit érdeklődésünkre Gedra Botond.

Felfedezhető hasonlóság a korosztály tavalyi Európa-bajnoki menetelésében, illetve az idei világbajnoki szereplésében. 2023-ban három vereséggel kezdték Montenegróban a csoportkört, de a sajátos lebonyolításnak köszönhetően ezek a mérkőzések csak rangsorolták a nemzeti csapatokat a nyolcaddöntőre. Onnantól viszont már nem hibáztak Juhász Zsolt tanítványai, aranyérem került a nyakukba.

2024-ben magabiztosan nyerték meg a világbajnoki csoportmérkőzéseiket Gedra Botondék, majd a negyeddöntő sem okozott gondot Szerbiával szemben. Az elődöntőben viszont jött egy csúnya vereség a később világbajnoki címet nyert spanyolok ellen. Ezt követően viszont sikerült a gödörből felállnia a válogatottnak, csak úgy, mint tavaly a csoportkört követően. A hétfő esti bronzmeccsen Montenegrót győzték le.

– Végtelenül büszke vagyok a játékosaimra, mert egy tényleg nagy pofonból sikerült huszonkét óra alatt talpra állni, majd fantasztikus teljesítményt nyújtani. Jó érzéssel tölt el, hogy két év alatt két érmet szereztünk ezzel a korosztállyal. Ami pedig engem illet, idén szereztem a csapataimmal három érmet. Egyik sem arany, ez rávilágított, hogy milyen értékkel bír mindegyik külön-külön, nemhogy együtt – nyilatkozta a Délmagyarországnak Juhász Zsolt.

A magyar válogatott eredményei, bronzmérkőzés:

Magyarország–Montenegró 12–10 (2–2, 4–3, 3–3, 3–2)

Elődöntő:

Magyarország–Spanyolország 6–14 (1–3, 0–3, 2–4, 3–4)

Negyeddöntő:

Szerbia–Magyarország 7–12 (4–3, 1–2, 1–4, 1–3)

Csoportmérkőzések:

Magyarország–Németország 12–7 (2–1, 4–1, 4–1, 2–4)

Lengyelország–Magyarország 3–18 (1–3, 1–6, 0–7, 1–2)

Magyarország–Szingapúr 17–6 (5–2, 2–1, 4–1, 6–2)