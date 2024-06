A magyar válogatottban ott van a Szentesi Vízilabda Klub egyik tehetsége is, Matajsz Janka. Ő a dél-afrikaiak elleni találkozón négy gólt szerzett. Ez holtversenyben a legtöbb magyar találatot jelentette, hiszen Kenéz Kincső is ennyiszer volt eredményes. Érdekesség, hogy Kincső is kötődik Csongrád-Csanád vármegyéhez, hiszen az elmúlt két idényben Szegeden játszott kettős játékengedéllyel az UVSE mellett.

A második csoportmeccsen sem forgott veszélyben a magyar siker, Matajsz Jankáék – egy gólt dobott – 14–5-re győzték le a kazahokat, így megnyerték a D jelű csoportot hibátlan teljesítménnyel. Az A csoportban mindössze két csapat volt érdekelt, Hollandia és Thaiföld. Ők oda-vissza játszottak egymással, ami azért volt figyelemre méltó a magyarok számára, mert ennek a csoportnak a másodikjával játszik a keresztbejátszás során válogatottunk. Hollandia először 11–7-re, majd 10–3-ra győzte le Thaiföldet, így ma 11.45-től utóbbival találkozik a magyar U16-os leány válogatott a vébén.