Zsíros Péter és Mayer Ákos megtartását követően újabb eddigi kerettagjával jelentett be hosszabbítást az SZTE-Szedeák. A múlt szezonban a csapatkapitányi tisztséget is betöltő Balogh Szilárddal is megállapodott a klub, így a következő idényben a Tisza-partiaknál játszik a Szedeák saját nevelésű kosarasa.

– Ez lesz az ötödik, teljes értékű szezonom. Nagyon gyorsan telik az idő, rengeteg gyönyörű pillanatot éltünk meg együtt a srácokkal, gondolok itt az U20-as bajnoki címre, a felnőtt csapattal szerzett érmekre. Bízok benne, hogy jövőre is tudjuk folytatni ezt a szép sorozatot. Új kihívás volt a csapatkapitányi poszt az előző évben, jövőre is azon leszek, hogy minél többet dolgozzak, hiszen szeretnék nem csak a játékban, hanem emberként, csapatkapitányként is fejlődni, amennyiben erre megkapom a bizalmat a társaktól. Jó koncepció, ami a Szedeáknál már évek óta zajlik, fiatal, magyar játékosokat épít fel a klub, így ez számomra is egy remek lehetőség. Évek óta nagy energiákkal küzdünk és dolgozunk együtt, ennek mentén kell folytatnunk a következő évben is, és akkor bizakodhatunk, hogy egy újabb sikeres szezon áll előttünk – mondta Balogh Szilárd.

A szegediek nemrég azt is bejelentették, hogy Anda Dávid személyében magyar center érkezik a csapathoz.