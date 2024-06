Fontos a gyakorlat jó végrehajtása, amelyet három versenybíró ellenőriz. Sikeres nyomás esetén fehér lámpák gyúlnak ki. A szentesi parafekvenyomó egy biztonsági, 140 kilogrammos fogással kezdett a georgiai világkupán. Nem is volt semmi gond, azonnal jött mindhárom bírótól a fehér lámpa. Másodszorra már 147 kiló került a rúdra, amely már az 54 kilogrammosok súlycsoportjában új magyar rekordnak számít. Itt sem ütközött problémába Sztanó, ismét jöttek a sikert jelentő fehér fények. Korábban az 59 kilósok kategóriájában a 150 kg-mal is sikeresen küzdött meg, valamint az elmúlt időszakban edzéseken, de hivatalos versenyen, Tbilisziben próbálta ezt meg először az új súlycsoportjában. A 27 éves sportoló erre a gyakorlatára is három fehér lámpát kapott, aminek köszönhetően négy kilogrammal megjavította az országos rekordot.

– Őszintén szólva, amit előzetesen elterveztem, azt mind sikerült végrehajtani Tbilisziben! Elképesztően örülök, hogy a 150 kilogrammot sikerült kinyomni. Először egy biztonsági fogás volt a célom, majd a rekorddöntés után egy szép zárást szerettem volna produkálni. Sikerült, hiszen a 150 mondhatni a védjegyem – mesélte boldogan a Délmagyarországnak a Szentesen élő parafekvenyomó.

Sztanó a tizenkilenc fős mezőnyben a tizenegyedik helyen végzett Tbilisziben. A mutatott teljesítményével a világranglistán a tizennegyedik helyre lépett előre. A párizsi paralimpiára még nincs meg a kvótája, így ennek érdekében a szövetséggel közösen szabadkártyára pályázott néhány napja. Ennek az elbírálása nagyjából két hét, így júliusban kiderül, pályafutása során másodszor részt vehet-e az ötkarikás játékokon.

Következő versenye, ami már biztosan szerepel a versenynaptárában, az a novemberi varsói Silver Bar Cup, de bízik benne, hogy ezt megelőzően még Párizsba is utazhat…