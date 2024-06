Az elmúlt hétvégén hetedik alkalommal rendezték meg a Kész Csoport Jótékonysági Véradó Focikupát. A nevezés ingyenes volt, de a részvétel feltétele volt, hogy minden induló csapat tizenötezer forintot utaljon az Országos Vérellátó Szolgálat javára. Huszonnégy csapatos tornát rendeztek, így 360 ezer forinttal támogattak az OVSZ szegedi kirendeltségét.

– Érdekes, hogy a jótékonysági tornán nem az állandó indulóink brillíroztak. A dobogóra csak olyan csapat fért fel, amely év közben nem játszik nálunk – jegyezte meg Major. A jótékonysági kupát a Sport-ing nyerte meg a Goat FC ellen 2–0-ra, míg a bronzmérkőzésen a Fakadémia 2–0-ra győzött a Young Boys ellen.

Kellemes problémával szembesültek a szervezők a 2023–2024-es szezon nevezési határidejét követően. Ötvenkilencről hatvanegyre nőtt ugyanis a csapatok létszáma a Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokságban, így a III. osztály harmadik ligáját is életre kellett hívniuk.

– Örömmel vettük, hogy szükség van egy újabb liga indítására, hiszen ez azt jelenti, hogy van igény a kispályás amatőr labdarúgásra Szegeden. Amennyiben újabb liga kell, az már a negyedosztály lesz, mivel az egész bajnokságot piramis rendszerben építjük fel – magyarázta Major Győrgy szervező.

A piramis rendszer azt jelenti, hogy az I. osztályban egy ligát, a II.-ban kettőt, a III.-ban pedig három ligát töltenek fel csapatokkal. Kiegyensúlyozott bajnokság létrehozása volt a céljuk, de ami idén történt, arra még a szervezők sem gondoltak. Két osztályban ugyanis bajnoki döntőt játszottak az aranyéremért. Az I. osztályú Saller ligát végül a Green nyerte meg, amennyiben viszont az utolsó fordulóban pontot veszített volna az AS Kóma ellen (2–1), akkor a B-oldal csapata zárt volna az első helyen. Talán még ennél is kiélezettebb volt a befejezés a II. osztály A ligájában, ugyanis a záróforduló előtt négy csapat is reménykedhetett a bajnoki címben. Végül a fordulót a harmadik helyen kezdő Nel Trans Kft. nyert.

Az I. osztályú Saller ligát a Green nyerte meg.

Forrás: Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság

Változott a díjazás is a bajnokságban. Az elmúlt idényekben a bajnokok rendszerint mezgarnítúrát kaptak, 2024-től viszont labdákat kapnak a dobogósok. A szervezők ezzel próbálják orvosolni a rendszeres labdahiányt, ugyanis “fogyóeszköz”.