Múlt hét végén jelentette be a görög élvonalbeli Aszterasz Tripolisz, hogy szerződést kötött Ádám Martinnal. A forráskúti csatár az Ulszan Hyundai-jal való szerződésbontást követően szabadon igazolhatóvá vált, új csapatának színeiben szombaton játszhatja első mérkőzését, majd az augusztus közepén rajtoló bajnokságban a Panathinaikosz elleni idegenbeli nyitómeccs lehet az első tétmeccs, amelyen pályára léphet.

Szombaton már meccset játszhat az Aszteraszban Ádám Martin.

Fotó: Aszterasz Tripolisz

– Elég mozgalmas napok voltak nekem és az ügynökömnek, miután kiderült hivatalosan is, hogy távozom az Ulszantól. Sok érdeklődő, sok ajánlat befutott, a végefele jöttek a görögök, utána már gyorsan történt minden, hamar megtörtént az aláírás – mondta az M1-nek adott interjújában Ádám Martin. A forráskúti támadó kitért rá, az első másfél év remek volt Dél-Koreában, de miután megszületett a második gyermeke, szerettek volna az otthonukhoz közelebb lenni.

Az Ulszannal való szerződésbontás után több csapattal is hírbe hozták Ádám Martint, aki elárulta, az "arab világból" is kapott egy anyagilag vonzó ajánlatot, a brazil élvonalból is keresték, de szakmai és földrajzi szempontból is az Aszteraszt vélte jó választásnak.

– Realitás volt az angol másodosztály, de végül nem oda mentem, ilyen-olyan okok miatt. Ettől függetlenül szívem vágya, hogy egyszer Angliába játsszak. Voltak persze alaptalan pletykák is, például olvastam, hogy lefotóztak Debrecenben, akkor épp Koreában voltam. Néha a tesómat összekeverik velem, de ő sem járt ott – tette hozzá Ádám Martin.

A magyar válogatott csatár elmondta, öt órát késett a gépük a pénteki érkezéskor, a görög emberek kedvesen fogadták, és a városban már megállítják egy-egy fotó erejéig.

Kitért rá, első számú csatárként számolnak vele a csapatnál, az Aszterasz sok beadást alkalmaz a játékában, ezeket pedig már az első edzések alapján ő maga is érzi, rengeteg ilyen szituációt gyakorolnak.

– Az első négy hely ki van osztva a négy nagy klub között, utána már egy szinten vannak a csapatok, nincsenek nagy különbségek. Az ötödik-hetedik helyen ott lehetünk, nyilván előbbi lenne a legjobb. Mindenképp gólokkal szeretném segíteni a csapatomat, ez éltet leginkább – nyilatkozta a 29 éves csatár.