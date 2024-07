Természetesen nehézségek is akadnak mindig. A serdülő bajnoki címet követően öten abbahagyták a játékot, de az ellenfelektől eltérően a Szeged nem igazolt máshonnan, pedig megtehette volna, akadtak jelentkezők. Beigazolódott Juhász Zsolt és Molnár Tamás döntése, korosztályt lépve csak az SZVPS őrizte meg érmes pozícióját az országos bajnokságban.

– Továbbra is az a célunk, hogy válogatottságra pályázókat igazoljunk Szegedre, illetve példát mutassunk az utánpótlás játékosainknak, hogy be lehet kerülni az OB I.-es keretbe. Ugyanakkor alakulhat úgy, hogy Szegeden újra top csapat lesz, de az elveinkről akkor sem mondunk le, vagyis a fiatal tehetségeinknek továbbra is lehetőséget biztosítunk – beszélt a fényesnek ígérkező jövőről Juhász Zsolt, a Szegedi Vízilabda Egylet klubigazgatója.