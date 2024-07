Eljött az utolsó mérkőzés a divízió I.-es amerikai futball-bajnokságban: a döntőt, azaz a Pannon Bowlt a Diósd Saints, valamint a szegedi Guardians csapata vívja. A finálét szombaton 16 órától Diósdon rendezik, azaz a Tisza-partiaknak idegenben kell legyőzniük a riválist ahhoz, hogy elnyerjék a bajnoki címet. A két csapat az alapszakaszban már találkozott egymással, április 4-én 28–21-re nyert a Guardians, ez volt a Diósd egyetlen veresége a szezon során.

A Guardians tízpontos hátrányból fordított a divízió I.-es amerikai futball-bajnokság elődöntőjében.

Fotó: Török János

– Ellenfelünk nagy változáson ment keresztül, válogatott, valamint amerikai import játékosok csatlakoztak hozzájuk. Az első forduló óta sok minden történt, a Diósd beépítette játékosait, egy jobb csapatról van szó, de azt gondolom, ez rólunk is elmondható, hiszen összetartóbbak lettünk, sokat fejlődtünk, ez pedig az utolsó két mérkőzésünkön látszott is – mondta lapunknak Gardi Ádám, a Guardians irányítója.

A fiatal játékos hozzátette, nem érez nyomást a csapatban betöltött kulcsszerepét illetően, hiszen bár ez az első éve irányítóként a Guardiansben, de a társak az első pillanattól kezdve támogatják.

– Nem izgulok a döntő miatt, próbálok a legjobban felkészülni, és igyekszem úgy felfogni, hogy ez is egy ugyanolyan meccs lesz, mint a többi. Abban biztos vagyok, mindenki belead majd mindent, meglátjuk, ez mire lesz elég – folytatta Gardi Ádám.

A szegedi csapat már a döntős szerepléssel is történelmet írt, hiszen fennállása során soha nem játszhatott még döntőt. Ebből fakadóan a bajnoki cím elnyerése is klubtörténelmi tett lenne szombaton.

– Biztos, hogy ez megfordul a fejekben. Már az is egy nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, de ha már itt vagyunk, természetesen nyerni szeretnénk. Mentálisan erősek vagyunk, ez sokat jelenthet a döntőben is, de az elődöntőben is megmutattuk az erőnket, hiszen tíz-nullás hátrányban sem adtuk fel, és fordítottunk, majd egy viszonylag sima győzelmet arattunk – zárta Gardi Ádám.