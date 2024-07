Hivatalosan egy hete, július 1-jén kezdődött meg az átigazolási időszak a Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgásban. Július 20-ig az átadó sportszervezet hozzájárulása nélkül is nyélbe üthetőek a transzferek, ezt követően is van mód még a klubváltásra, ám augusztus 31-ig már az átadó sportszervezet hozzájárulása is szükséges mindehhez.

Az első morzsák a vármegyei I. osztály csapatai közül Mórahalomról érkeztek. A homokhátiak az előző idényben az utolsó fordulóig harcban voltak a dobogóért, végül negyedik helyen végeztek, miután a Tiszaszigettől szenvedtek vereséget a zárófordulóban.

Az előző idény mórahalmi csapatából hárman is éppen a friss bronzérmesnél folytatják. Pető Bence, Nagy Márton Andor és Görbe Barnabás a 2024-25-ös szezonban is csapattársak lesznek, csak már a Tiszasziget színeiben. Mellettük Czékus Zsombor is az osztály egy másik csapatánál, a Bordánynál folytata, Csehó Martin a Deszkhez igazol. Ketten abbahagyják a labdarúgást, Fodor Zsombor és Hatvani István felhagyott a játékkal.

A távozók mindegyikét pótolta a Mórahalom, ugyanis az érkezők oldalán is nyolc név szerepel. Bordányból hármas erősítés érkezik a homokhátiakhoz, Pióker Tamás, Mezei Edvin és Visnyei Dávid egyaránt a bordányiaktól igazol Mórahalomra. Három, egyaránt 18 éves játékossal bővül a keret, Kelemen és Heipl Benjámin a SZEOL SC-től, valamint Szekeres Ádám a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utánpótlásából érkezik a Mórahalomhoz.

Két, az előző idényben másik vármegyében játszó futballista is a Mórahalomban folytatja. A 23 éves Perpauer Viktor korábban a HFC-ben, a Bordányban és az SZVSE-ben is megfordult, most a Bácsalmástól érkezik, valamint a 22 éves Fehér Bence az Orosházi MTK-ULE csapatától igazol Mórahalomra.

A Papp Endre által irányított gárda július 9-én kezdi meg a felkészülést az új szezonra, és hat felkészülési meccset vív a bajnoki rajtig. Ezek közül csak egyszer lép pályára idegenben.

A Mórahalom felkészülési mérkőzései, július 13., 17 óra: Mórahalom–Deszk. Július 20., 18 óra: Mórahalom–Bordány. Július 24., 18.30: Mórahalom–Csólyospálos. Július 27., 18 óra: Mórahalom–Csongrád. Augusztus 3., 10 óra: Mórahalom–Soltvadkert. Augusztus 10., 18 óra: Csongrád–Mórahalom.