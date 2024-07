Nem csupán a felkészülésről, hanem az átigazolásról is szól ez a pár hét a vármegyei labdarúgó-csapatok számára. A vármegyei I. osztály legutóbbi ezüstérmese, az Algyő kerete egyben marad a következő szezonra. Az algyőiektől egyetlen távozó van, Bogdán Bencét ugyanis az NB III.-ban szereplő Szolnok igazolta le. Mellette két, hosszú ideje sérüléssel bajlódó játékos úgy döntött, nem folytatja a játékot, így Molnár Szabolcs és Belovai Krisztián sem szerepel tovább az Algyőben. Az érkező oldalon viszont ott van két fiatal játékos: a 18 éves kapus, Pandek Ákos a DAFC Szegedtől, míg a 20 éves Megyeri Levente a Szeged-Csanád Grosics Akadémia utánpótlásából érkezett Algyőre. Róka Botond a Mórahalomtól érkezett, míg az NB-s tapasztalattal is rendelkező Rébék Richárd algyői színekben tér vissza Csongrád-Csanád vármegyébe, hiszen korábban Hódmezővásárhelyen és Makón is futballozott.

Bitó Martin is váltott az átigazolási időszakban.

Fotó: Török János

A bronzérmes Tiszasziget a Mórahalomtól megszerzett trió (Nagy Márton Andor, Görbe Barnabás, Pető Bence) mellett az NB III.-as Körösladánytól szerződtette Szabó Lászlót. Prozlik Ádám a harmadosztályú Martfűhöz igazolt, Buzsáki Barna visszatért a Balatonlelléhez, Bálint Dániel pedig váratóan már nem vállalja a vármegyei I. osztályt.

Többen is távoztak a Balástyától. Az előző szezonban a játékos-edzői posztot betöltő Szádeczky Zalán Bajára igazolt, mellette Márkus Roland és Szántó Dániel a vármegyei I. osztály újoncánál, a Deszknél folytatja. A deszkiek összesen 12 játékossal bővítették keretüket, a fent említett duó mellett Boss Nico (Sándorfalva), Csehó Martin (Mórahalom), Dávid Attila (DAFC Szeged), Kovács Bende, Nagy Norbert (mindkettő St. Mihály), Kőrösi Valentin (SZEOL SC), Miles Joshua és Miles Nathan (mindkettő UTC), Kormos Barnabás (Bácsalmás) és Jeszenszky Roland (Balotaszállás) is Deszken folytatja.

A liga másik újonca, a Sándorfalva is erősített a magasabb osztályra. Balástyáról érkezett a tavaly 25 gólig jutó Bitó Martin, valamint az orosházi MTK-ULE csapatától tér vissza Csongrád-Csanádba az NB III.-as tapasztalattal rendelkező Juhász Jónás. Mellettük az Ásotthalomból Tóth Attila is a sándorfalviaknál folytatja. A vármegyei I. osztálytól búcsúzó ásotthalmiaktól igazolt a Kiskundorozsma is, Sándor Soma Dorozsmán folytatja, míg Kukli Norbert az UTC-hez szerződött.