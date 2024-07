Az áprilisi Európa-bajnokság és olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny után ismét Szeged lesz a magyar evezés fővárosa. Ezúttal a hazai mezőny méreti meg magát a Maty-éren.

A csütörtökön kezdődő és vasárnapig tartó viadal négy napján összesen 98 versenyszámot rendeznek meg a hat korosztályban (tanuló, serdülő, ifjúsági, U23-as, felnőtt, masters). Az eseményen 21 klub indítja el az evezőseit, köztük ott van a két Csongrád-Csanád vármegyei is, a Csongrádi Vízügyi SE és az MVM Szegedi VE szakosztálya.

A program csütörtökön 7.30-kor indul, ezen a napon a döntőket 14.30-tól rendezik, majd pénteken 7.30-kor, szombaton 8, míg vasárnap 8.40-kor kezdődnek a futamok, és 14.30-kor, 11 órakor, illetve 9.18-kor a finálék.

Ahogy már megszokhattuk, az MVM Szegedi VE sportolói több számban is esélyesek, és várható tőlük érmes, vagy akár első helyezés is. Az is biztos, hogy a párizsi olimpián induló evezős, Pétervári-Molnár Bendegúz ezúttal nem vesz részt az országos bajnokság egypárevezős versenyeiben.

Az országos bajnokság keretein belül 39 különdíjat is kiosztanak, amelyek közül egyben, a férfi ifjúsági egypárban (Syrek János örökös vándordíj) az MVM Szegedi VE a címvédő.