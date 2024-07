Korábban azt írtuk, könnyen lehet, hogy a magyar válogatott Szalai Attila a Trabzonsporban folytatja pályafutását, ám egyelőre az üzlet meghíúsult, pedig a törökök hajlanának a védő leigazolására.

A Szeged-Csanád GA elleni felkészülési mérkőzésen egy kis ízelítőt kaphattunk abból, milyen szintet is képvisel egy nemzetközileg jegyzett csapat. Az első hatvan percben ugyan többet birtokolta a labdát a török alakulat, de a szegediek egy labdaszerzés révén vezettek Borvető Áron fejesgólja révén, sőt többször is eljutottak gólhelyzetig. Mindez a forgatókönyv nagyjából 60 percig működött, aztán érkeztek a változtatások – a törököknél a szünetben sorcsere volt, a Szegedben folyamatosan jöttek az újak –, és ez a fajta átalakulás főleg az egyiptomi válogatott Mahmud Ahmad Ibrahim Hasszan, a nemzetközi sajtóban Trézéguet beállásának is volt köszönhető. Remekül cselezett, jól passzolt, sőt egyéni akció révén a győztes gólt is ő szerezte a 93. percben.

A Szeged azt hozta, amit jól tud, azaz a rendezett védekezést, majd a szervezett támadásépítést. Újdonság volt Márkvárt Dávid szerepe, aki ezúttal már mint csapatkapitány is dirigálta az együttesét intelligens és nyugtató szavakkal, segítő szándékkal. Az összkép tehát abszolút pozitív volt.

Ami a keretet illeti, fiatalokban nem lesz hiány a közelgő szezonrajton. Az újonnan igazoltak közül Varga György Balázs és Takács-Földes Olivér a kezdőben kapott szerepet, Mohos Barnabás, Pruska Dániel, illetve az akadémiáról Sándor Márton vagy Nagy Dániel pedig csereként. Közülük Takács-Földes és Pruska még nem a klub játékosa.

– Nem szeretek veszíteni, ám jó dolgokat láthattunk, különösen az első hatvan perc során. Kidolgoztunk néhány ígéretes lehetőséget és emellett kompaktan védekeztünk. Egy órányi játék alatt a Trabzonnak nem volt tiszta helyzete, nekünk pedig igen. Úgy hiszem, egy-két hét múlva hasonló helyzetben már megszereznénk a második gólt. Edzőmérkőzésről lévén szó nem játszhattunk végig ugyanazzal a tizenegy játékossal. A cseréket követően kissé megbomlott a szervezettségünk, és a magasságunkból is veszítettünk, ez pedig a pontrúgásoknál gondot jelentett. A második kapott gól abszolút elkerülhető lett volna, két perccel a meccs vége előtt nem veszíthetünk így labdát a középpályán. A győztes mentalitás felépítésén dolgozunk. Mindenki nyerni szeretett volna, különösen egy olyan jó csapat ellen, mint a Trabzonspor. Az egyik szemem sír, a másik nevet – nyilatkozta a mérkőzést összegezve Michael Boris.