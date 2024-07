Közvetlenül a fiatalok úszó-Európa-bajnoksága után a masterek, vagyis a 25 év feletti úszók versenyével folytatódott a küzdelem a Duna és a Száva találkozásánál épült Milan Gale Muskatirovic Sport- és Rekreációs Központban a szerb fővárosban

– Bár előzetesen úgy gondolták, nem lesz megfelelő érdeklődés a versenyre, mert a Covid miatt a világversenyek torlódtak az utóbbi időszakban, erre alaposan rácáfolt az indulók összetétele. Több korosztályban is nagyon erős és népes mezőny gyűlt össze, több korosztályban és számban is jobb időt úsztak a dobogósok, mint a dohai világbajnokságon, amelyet 2023 helyett idén februárban rendeztek meg. Nagyon sok Európa-csúcs és Európa-bajnoki csúcs dőlt meg pár nap alatt. A versenyről élő közvetítés volt, a rendezők, versenybírók végig szívvel-lélekkel, jókedvűen és fegyelmezetten dolgoztak. Az egyetlen negatívum, hogy az öltözők és tusolók nagyon kevésnek bizonyultak ennyi ember kiszolgálására és a lelátó befogadóképessége is nagyon szűkös volt – mesélte érdeklődésünkre Pólyáné Téli Éva, a szentesiek úszója.

A Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club nyolc versenyzője vett részt az európai megmérettetésen. Hat úszó (Pólyáné Téli Éva, Kókai László, Berezvai Julianna, Horváth Roland, Kókai Ibolya, Biár Nelli) egyéni számokban is rajthoz állt, míg ketten (Nyéki Anikó, Szabó László) a váltók kedvéért utaztak ki Belgrádba. Mindenki legjobb tudása szerint küzdött, egyéni legjobb, vagy ahhoz közeli időket úszva nagyon szép helyezéseket értek el a Delfin ESC versenyzői.

A rendkívül erős mezőnyben érem nélkül maradtak a szentesi úszók, de az értékes helyezések közül mindenki begyűjtött legalább egyet.