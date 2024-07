– Kijelenthető, hogy Békéscsabán feljutott, mégis hazatért?

Farkas Márk feljutott az NB II.-be, de öt szezon után elhagyta a csabai lila-fehér színt. Fotó: Békéscsaba 1912 Előre

– Igen, így van.

– Akadt több kérője is, végül mi döntött az NB III. újonca, az SZVSE mellett?

– Az otthon, az itthonlét.

Osztályozó után feljutott

– Milyennek értékeli a békéscsabai öt szezont?

– Volt ebben minden, fent és lent is jártunk a csapattal. Összességében pozitív emlékként élem majd meg ezt az öt szezont. Kellemetlen volt az NB II.-ből kiesés, de nem úgy érintett, mint amikor a Szegeddel búcsúztunk. Másképpen éltem meg. Ugyanez igaz az NB III.-as bajnoki címre is, azt sem igazán éreztem teljes mértékben a magaménak. Örültem neki, mert mindig öröm bajnoki címet szerezni, de még nem jelentette az azonnali feljutást a másodosztályba, amelyért osztályozót kellett vívnunk. A Szegeddel elért elsőség rögtön NB II.-t ért, míg Békéscsabán még két párharc várt ránk a Tatabánya ellen. Az idegenbeli 1–1 után már a visszavágó előtt lehetett tudni, hogy amelyik csapat elveszíti a feljutási csatát, az is NB II.-es lesz. Sajnos mi veszítettünk, de a vágyott osztályváltást ennek ellenére elérte a klub.

– Milyen célokkal érkezett az SZVSE-be?

– A legelső cél a bent maradás, ám remélem, ennél komolyabban lehet velünk majd számolni. A bajnoki címért nem sok csapat hajthat majd; ha idekerül, akkor a Tiszakécske biztos ilyen lesz, míg a bent maradásért többen is harcolhatunk.

– Jelentheti ez a döntés a profi pályafutás végét?

– Kimondom sajnos, hogy igen. Ebben az átigazolási időszakban profi klubtól megkeresés nem jött, hiszen mindenhol fiatalítanak, nagyon sok olyan játékossal, aki betöltötte a 30. életévét, nem hosszabbítanak már a klubok. Az NB II. létszámát is leszűkítették, így most még több játékos került az NB III.-as és az NB II.-es piacra, így pedig nagyon nehéz 30 fölött elhelyezkedni a futballban. Keresem a munkát, előfordulhat, hogy edző is lehetek a futball mellett. Mindig is Szegeden szerettem volna befejezni a pályafutásomat, és itt képzeltem el a jövőmet is, ráadásul 2025-ben Szegeden nősülök, úgyhogy tényleg minden ideköt.