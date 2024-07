A Maty-éri országos bajnokság után nem sokkal Tata adott otthont az új evezős olimpiai versenyszámként programba került beach sprint versenyszámnak. Minden korosztály rajthoz állhatott a tengeri egypárevezősben, ahol időfutamokkal kerültek kiemelésre a leggyorsabbak, majd páros küzdelemben dőlt el az érmek sorsa.

Az MVM Szegedi VE-t harmincegy versenyző képviselte, közülük öten szereztek bajnoki érmet, és 2 arany-, 1 ezüst-, valamint 2 bronzérem került a szegediek nyakába.

A serdülőknél Moór Ádám a síkvízi két bajnoki aranya mellé húzta be a tengeri szkiffet is, csak pár másodpercen múlt, hogy az ifjúsági vb-részvételért is rajthoz állhasson. Csókás Kira volt a leggyorsabb az ob-döntőben, és nagy riválisát, Strochmayer Maját kétszer is le tudta győzni az ob és a vb-válogató páros küzdelmeiben. A tavalyi beach válogató remeklését is megismételte egy második helyezéssel, így tagja lett az ifjúsági vb-keretnek.

Az ifjúságiak közül Szabó Napsugár a sok páros sikere és a szegedi három bajnoki aranya után szkiffben is bemutatkozott, ezüst lett a jutalma, majd a válogatón is beverekedte magát a legjobb négybe. Hajdú Márton és Pálka Bálint neve összeforrt már az utóbbi években, most külön küzdelmet vívtak a bajnokság és a válogató verseny futamaiban. Előbbiben Marci 3., Bálint 4. lett, a válogatón azonban fordult a kocka, Bálint ezüstöt, Marci bronzérmet húzott be.

A felnőtteknél Kovács Sándor olyan erős ütemet diktált a bronzmeccs rajtjától, amellyel ellenfelét, Gerei Tamást hibára kényszerítette, és a Szegeden szkiff ob-3. rivális beborult, így Tatán Kovács nyakába akasztották a bronzot.

Az ifi vb-válogató futamokon az ob legjobb 8 serdülő és ifjúsági versenyzője indulhatott. Az ifjúsági keretbe Csókás Kira (2.), Szabó Napsugár (4.), Pálka Bálint (2.) és Hajdu Márton (3.) neve került fel, míg a felnőtteknél az ob-eredmények sorrendje számított, így Szegedről Kovács Sándort (3.) jegyzik a névsorban.

Az MVM Szegedi VE versenyzőinek eredményei, tengeri egypárevezős országos bajnokság, Tata, elsők: Csókás Kira (serdülő), Moór Ádám (serdülő); második: Szabó Napsugár (ifjúsági), harmadikok: Kovács Sándor (felnőtt), Hajdu Márton (ifjúsági).