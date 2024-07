– Nagyon jó lett volna hazai környezetben játszani a bajnoki döntőt, amelynek a megrendezésére pályáztunk is. Végül Diósd mellett döntött a szövetség, de papíron mi voltunk a hazai csapat. A rendezésre így sem lehetett panaszunk, kiváló minőségű pályán gyűjthettük be az első aranyérmünket – jegyezte meg a Délmagyarország érdeklődésére Baranyai Ernő, a Guardians amerikaifutball-csapatának a vezetőedzője.

A másodosztályban bajnoki címert nyert Guardians csapata.

Fotó: Maróti János

Felért a csúcsra a Guardians

Összesen nyolc mérkőzést játszott ebben a szezonban a szegedi csapat. Az alapszakasz során hat találkozón léptek pályára, ezekből ötöt magabiztosan meg is nyertek, mindössze egyszer szenvedtek vereséget. Baranyai Ernő szerint a sportág amatőrsége miatt ez a meccsszám is megterhelő a csapatok számára, pláne, hogy a szezon vége rendszerint beleér a nyárba, a tikkasztó hőségbe. Idén viszont ez sem zavarta meg a Tisza-parti srácokat, felértek a csúcsra és elhódították a bajnoki címet.

Kimagaslóan védekeztek

– Nem indult egyszerűen számunkra a bajnoki döntő mérkőzése. Volt rajtunk nyomás, elvégre csak ott döntőben játszhattunk. A hangulat is paprikás volt a pályán, mindkét együttes nagyon akarta a győzelmet. A támadók oldalán sokat hibáztunk, amivel nem könnyítettük meg a saját dolgunkat. Viszont kimagaslóan védekeztünk, főleg a második félidőben. Ebben az időszakban már a támadó egységünk is termelte szépen a pontokat, így elmondható, hogy a szezon legjobb meccsét játszottunk, most működött a legkompaktabban a védekezésünk és a támadásunk – mesélte a bajnoki döntőről a tréner.

Baranyai Ernő a jó játék mellett kiemelte a szurkolók fontosságát is. Több szegedi volt a pálya körül, mint diósdi.

– Elképesztő energiákat kaptunk tőlük, rengetegen elkísértek bennünket. Köszönjük, hogy velünk voltak, a második félidőben olyan hangulatot teremtettek, ami egy plusz embert jelentett nekünk a pályán. Megteremtették azt a lelki átbillenést, amit a második félidőben sikerült megtartani és így nyertünk – fejezte ki köszönetét.

Bizonytalan a feljutás

A feljutással kapcsolatban még pontos információval viszont nem szolgált. Az biztos, hogy a Guardians meghívást kap majd az első osztályba a bajnoki döntő megnyerése miatt, de ez jelentős többletköltséggel járna a kub számára, amit még mérlegelniük kell.