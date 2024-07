Chema Rodríguez szövetségi kapitány valószínűleg nem az Egyiptom elleni találkozó főpróbájának szánta a szombati meccset, ugyanis a tartalékok közé nevezett Mikler Roland, Hanusz Egon és Pedro Rodríguez Álvarez is kezdő volt, Bánhidi Bence viszont a kispadról figyelte a játékot. Ennek ellenére is győztes főpróbát tartottak.

Győztes főpróbát tartottak a magyar férfi kézilabdázók az olimpiára. A szegedi Bánhidi Bence három gólt szerzett Japán ellen Stuttgartban.

Fotó: Polyák Attila/MW

Jó kezdés

Mikler remekül védett, a mezőnyjátékosok visszarendeződése és védekezése hatékonyabb volt, mint egy nappal korábban Németország ellen, a lerohanásból szerzett gólokkal pedig 9–4-re elléptek a magyarok. A Bajnokok Ligája-címvédő Barcelona jelenlegi, a Veszprém korábbi vezetőedzője, a japánokat irányító Carlos Ortega a meccs negyedénél kért először időt, de játékosai hiába próbálkoztak a gyors játékkal, sokat hibáztak (14–6).

A cseréket követően nem tört meg a magyar lendület, sőt, csak fokozódott, hiszen a tervezett kezdőcsapat tagjai léptek pályára (19–9). Az 1211 néző előtt lejátszott meccs szünetében is tíz volt a különbség, ezért a második félidőben a szoros meccsekre jellemző izgalmak már hiányoztak a játékból. A japánok jobban védekeztek, a magyarok átmenetileg megtorpantak (28–21), de a vezetésüket nem fenyegette veszély.

Győztes főpróbát tartottak

Szita Zoltán, majd Hanusz Egon is megfordult a balszélső poszton, csapatuk pedig egyre jobb védekezésére alapozva, Imre Bence és Rosta Miklós találataival tíz fölé növelte a különbséget. A japánok létszámfölényes akciókkal próbálkoztak, de az üresen hagyott kapujukba több gólt is kaptak, így a vártnál is simább sikert aratott a magyar férfi kézilabda-válogatott.

Chema Rodríguez: – Nehéz meccs volt a korai kezdés miatt, de a németek elleni nagy csata után keményen játszottunk. Nagyon jó első félidőt zártunk, örülök, hogy remekül összpontosítottak a srácok. Pozitívum, hogy pénteken egy kiváló második félidőt játszottunk Németország ellen, de az első félidőben nem sikerült akkor mindent kiadni magunkból. Egyelőre csak az Egyiptom elleni első meccsre figyelünk. Megpróbáljuk megnyerni azt, mert mindig azt mondjuk, ha az első meccsen jól játszol, akkor győzhetsz, akkor pedig jobb tornád lesz, mintha nem sikerül nyerni. Az első álmom és az első célom megnyerni az Egyiptom elleni meccset.

Magyarország–Japán 41–27 (21–11)

Férfi kézilabda, felkészülési mérkőzés. Stuttgart, 1211 néző. Vezette: Schulze, Tönnies (németek).

Magyarország: Mikler – Rodríguez P. 1, Ancsin 2, Hanusz 4, Rosta 9, Bodó 4, Bóka 2. Csere: Bartucz (kapus), Sipos 1, Ligetvári, Ilic Z. 3, Szita 5, Imre B. 4, Bánhidi 3, Lékai 3, Fazekas G. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Hétméteres: 1/0, ill. 5/4.

Kiállítás: 4, ill. 2 perc.