A KÉSZ-ST. Mihály Szeged női labdarúgói javában készülnek a bajnoki rajtra. Az együttes munkáját azonban már nem az előző idényt lezáró vajdasági Vajda Fangyó irányítja, hanem a korábbi NB I.-es támadó, Hadár Attila.

Hadár Attila vette át a KÉSZ-St. MIhály Szeged vezetőedzői posztját. Fotó: St. Mihály

– A múlt héten pénteken lett hivatalos, hogy Vajda Fangyó itthagyja a klubot, majd hétfőn jelentették be, hogy én leszek a vezetőedző. Az az igazság, hogy lehetett hallani olyan híreket, hogy ő Szerbiában munkát vállalhat, de én sem gondoltam volna, hogy ilyen hirtelen előrekerül a nevem. Váratlanul ért a felkérés. A célunk a bent maradás, ez az elsődleges, de a középmezőny elérése lenne az igazi. Ha megismételnénk az előző szezon hetedik helyezését, elégedett lennék. Az U17-es csapatnál kezdtem, aztán az U19-cel dolgozhattam, de vittem tovább a korosztályt, így nagyon jó 2005-ös, 2006-os és 2007-es játékosokat edzhettem, akik már az akadémián nevelkedtek – nyilatkozta Hadár.

A szakember – aki futballozott Szegeden, Orosházán, Algyőn, Makón, valamint az NB I.-ben a Stadler FC és a Vác színeiben is – a klub U19-es csapatát vezette, és a kiemelt bajnokságban az ötödik helyet érte el velük.

– Mindenkit a siker motivál, én is sikeres edző szeretnék lenni. Elsősorban egy nagyon jó közösséget kell építeni, amely ötven százalékban a siker kulcsa, de eredménykényszer is van, hiszen profi játékosokkal dolgozhatok, így a győzelmekre is szükség van. Azt a képzést, filozófiát, amit az utánpótlásban tanítunk a lányoknak, szeretném felnőtt szinten is továbbvinni és viszontlátni – nyilatkozta Hadár.

A bajnokság első két fordulójában a KÉSZ-St.Mihály a két újonc, a Honvéd és a Pécs ellen lép pályára. Az első találkozó idegenben, a Honvéd otthonában lesz várhatóan augusztus 24-én.

– Nagyon nehéz lesz mindkettő ellen játszani, ám egy a lényeg: minden mérkőzést szeretnénk megnyerni. Legyen szó egy újoncról, vagy a Fradiról, az MTK-ról, a Győrről, ezzel a mentalitással kell pályára lépni, máskülönben nem éri meg futballozni. Remélem, a taktikát is megfelelően alakítjuk majd ki ehhez a gondolatmenethez. A mai futball minden együtt, éppen ezért játszós, küzdős, de támadószellemű csapatot szeretnék felépíteni – mondta végül Hadár.