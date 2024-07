2021 januárjában érkezett az SZTE-Szedeákhoz Bognár Kristóf. Az erőcsatár a DEAC-tól érkezett Szegedre, és első szezonja végén bajnoki bronzérmet ünnepelhetett a csapattal – ezzel a szegedi férfi kosárlabdázás valaha volt legjobb eredményét elérve. Bognár hamar a szegediek alapembere lett, tevékeny részese volt a két ezüstéremnek a magyar kupában. A következő szezonban viszont nem folytatódik tovább a klub és a 29 éves játékos közös története. Bognár Kristóf nevelőegyesülete, a Falco KC Szombathely ugyanis bejelentette, hogy megállapodott a folytatásról az erőcsatárral, így Bognár hazatér a szombathelyiekhez.

– Nagyon szép három és fél év van a hátunk mögött. A feleségem nevében is beszélhetek, nagyon jól éreztük magunkat itt, szeretettel fogadtak az első pillanattól, az érkezésemtől számítva. Kicsit stresszesebb időszak volt, amikor érkeztem, de igyekeztem azt a bizalmat meghálálni, amit kaptam. Nagy magaslatokat megéltünk, és voltak mélységek is, de nagy hálával gondolok erre az időszakra – összegezte Szegeden töltött időszakát Bognár Kristóf.

Az SZTE-Szedeák magasembere a szurkolók egyik kedvencévé vált az itt töltött szezonok alatt.

– Nagyon hálás vagyok nektek, a Külön szektornak a támogatásért, a szurkolásért, a nehezebb időkben is mellettünk voltatok, ami nagy erőt adott. Kívánom, hogy a szurkolókkal közösen, a Szedeák is tudjon építkezni évről-évre. Rengeteg tapasztalatot viszek magammal. Szegeden lettem meghatározó magyar játékos, nagyon sokat ér az itt gyűjtött tapasztalat a későbbiekben is. Mi játszani szeretjük ezt a játékot, én pedig szerves része lehettem a csapatnak, ez sokat jelenthet a folytatásban – tette hozzá Bognár Kristóf.

Ami pedig az SZTE-Szedeák jövő évi keretét illeti, a center Anda Dávid érkezése mellett a Vasas Akadémiától a korosztályos válogatott Cseh Botondot is leigazolását is bejelentette korábban a szegedi csapat. A csapatkapitány Balogh Szilárd mellett Mayer Ákossal és Zsíros Péterrel is hosszabbított a klub a következő szezonra.

A távozók oldalán Mucza Tamás neve áll, aki a Budapesti Honvédhoz szerződött, a 2023-24-es szezonban pedig a szegedieket erősítő amerikai kosaras, Noah Locke a következő szezonban a kilencszeres német bajnok Bamberg csapatában játszik majd.