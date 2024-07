– Közeleg az olimpia, izgul?

– Nem igazán, de most már sok minden erről szól, így fókuszban vagyunk a nap 24 órájában. Most éppen Franciaországban, Nancy mellett vagyunk az utolsó edzőtáborban, aztán innen hazaugrunk egy napra egy meleg váltás ruháért meg egy jó magyar levesért, majd indulunk is vissza július 23-án az olimpiára.

Büszke édesapa: Papp Milán a Kecskemét színeiben az NB I.-ben szerepelhet. Fotó: Kecskeméti TE

– Milyen esélyekkel vághatnak neki a magyarok az ökölvívók versenyének?

– Három kvótát szereztünk: a nőknél a 66 kilogrammban Háromi Luca, míg a férfiaknál Kovács Richárd a 63,5, Akilov Philipp pedig a 80 kilogrammban érdekelt. Minden súlycsoportban csak 20 versenyző indulhat, így igazán a top kategóriás játékosok jutottak ki. Nüanszok dönthetnek a mérkőzéseken, ezért azt gondolom, az éremszerzésre mind a 20 öklözőnek van esélye. Értelemszerűen 16-an medál nélkül mennek haza, de ők sem biztos, hogy rosszabb bokszolók, mint a dobogósok. Jó formában van a trió, és bízom abban, hogy egy érmet szerez valamelyikük.

– Milyen szerepe van a válogatottnál mint erőnléti edző?

– Ez időszakonként változik. Eddig inkább a fizikai felkészítésen volt a hangsúly, most már a gyorsítás, a robbanékonyság, az idegrendszeri frissesség a fontos. A magaslati edzőtáborban szinte velem keltek, velem feküdtek, egy picit talán meg is utáltak... Az üzbég szövetségi kapitány irányításával történik minden, a stábban akadnak magyar szakmai edzők is, akik ahogy én is, vele egyeztetnek a képzési céllal kapcsolatban, majd jöhet a megvalósítás.

– Küzdősportolóként érkezett a civil életbe, amelyben labdarúgókat is felkészített. Mi a különbség a két sportág erőnléti munkája között?

– 2023. február 1. óta dolgozhatom az öklözőkkel, előtte és utána tavaly nyárig a Debreceni VSC-nél is feleltem ezért a területért. Hálás vagyok a Lokinak, hogy a megkeresés után engedték, hogy ilyen munkamegosztásban dolgozhassak. Ekkor sikerült Lengyelországban két kvótát szerezni, majd jött az ökölvívó szövetségtől a felkérés, így a bokszolókhoz csatlakoztam főállású edzőként 2023. nyarán. Az egyéni sportágban az egyéni fejlesztés sokkal jobban megvalósítható, mint a csapatsportban, így a futballban. Vannak jelentős különbségek, de nem az anatómiában, az élettanban. Minden a sportolókon múlik, de a két kvóta jó visszacsatolás volt. A kapitányról, a stábról, a sportolókról szól a munka, mi csak szervízszolgálat, kiszolgáló személyzet vagyunk, remélem, nem hátrafelé húzom őket.