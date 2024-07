– Miképpen lehet kibírni a hőség hatásait?

Borvető Áron reggeli edzésekkel védekezik a hőség ellen. Fotó: Gémes Sándor

– Igyekszünk alkalmazkodni hozzá. Ennek szellemében a délelőtti edzéseket már reggel 7 órakor elkezdjük, de így sem egyszerű, hiszen 8 órakor már 30 Celsius-fok körül, majd 9 után már bőven felette volt a hőmérséklet. Megtettünk mindent annak érdekében, hogy ne a hatalmas kánikulában edzünk.

A hőség sem ellenfél

– Személy szerint hogyan viseli ezt a fajta meleget?

– Nem igazán kedvelem, sokkal inkább szeretem a hideget és így a téli felkészülést. Ez sajnos nem választható, ha nyár van, akkor a nagy hőség is vele jár.

– Jövő vasárnap már bajnoki mérkőzés következik, hogyan halad a felkészülés?

– Az új mester révén új taktikai elemeket is gyakorlunk, de úgy látom, hogy a csapat egészen jól alkalmazkodik ehhez, a friss hatások pedig rendre visszaköszönnek a felkészülési mérkőzéseken is. Főleg a támadásokban vehető észre mindez: a saját bőrömön érzem például, hogy sok labda talál meg, több a helyzetem, ezek közül pedig több lehetőséget tudok kihasználni.

– Milyen edző Michael Boris?

– Emberileg nagyon laza és pozitív személyiség, barátságos ember, viszont amikor a munkáról van szó, akkor precíz és megköveteli tőlünk is a precizitást. Pontosan olyan, mint a németek többsége.

– Közeleg a bajnoki rajt, amelynek az első négy fordulójában sorrendben a Tatabánya, a Kozármisleny, az Ajka és a Soroksár lesz az ellenfél. Tud ez kellemes, de kellemetlen lista is lenni. Egyetért?

– Elsősorban az első ellenfelet, a Tatabányát emelném ki, annál tovább nem gondolkodnék. Tudjuk, hogy nagy múltú klub, nehéz ellenfél lesz, amely régóta várt arra, hogy újra ezen a szinten szerepelhessen. Náluk kezdünk, ezért azt gondolom, ez nekik egyfajta futballünnep is lesz, több tapasztalt, rutinos játékost igazoltak, de azon leszünk, hogy ezt a fiesztát egy picit elrontsuk. Egyik meccs sem könnyű, nekünk pedig az a célunk, hogy letegyük a névjegyünket már a sorozat legelején.

– Milyen lesz a csapat az előző idényben látottakhoz képest?

– Lassan együtt töltöttünk majdnem öt hetet, és ez alapján azt mondom, más lesz, mint eddig. A játék több elemében is gyökeres változás látható, tapasztalható, remélem, ez a pályán is megmutatkozik majd. A csapat magja megmaradt, nagyon jó a közösség, amely a pályán és azon kívül is összetartó, ebben viszont nincs nagy változás.