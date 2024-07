Kapusháború. 2012 óta ez a ki­­fejezés már Szegeden sem ismeretlen, hiszen Bagdi Fe­renc – a Szeged-Csanád GA NB II.-es futballcsapatának kapus­edzője – szervezésében nyaranta az egykori SZEOL-pályán versenyeztek egymással a futballkapusok. Az első ilyen rendezvényt Dongó Dénes nyerte, a döntőben azt a Vasas Gábort legyőzve, aki most az ausztriai Kottingbrunnban harmadik helyen végzett a Keepersport kapusháborúján.

Guggol a Kepersport kapusháború három dobogósa, jobbról Vasas Gábor.

Forrás: Vasas Gábor családi archívuma

Kapusháború kisebb kapukra

– Valóban hasonló volt a szegedihez, annyiban különbözött, hogy a strandlabdarúgásban megszokott kapuk voltak, nem pedig a nagypályás futballból ismertek. A kisebb pályát háló vette körül, így eszméletlen pörgős meccseket játszottunk – kezdte élménybeszámolóját Vasas Gábor, aki elárulta, hamarosan ismét megrendezik a kapusháborút Csongrád-Csanád vármegyében is.

Egy mérkőzés öt percig vagy az egyik fél ötödik góljáig tartott. Az első meccsét 1–0-ra nyerte meg a 34 éves hálóőr.

Továbbjuttatta az ezüstérmest

– Előzetesen a csoportból való továbbjutást már jónak könyveltem volna el, mert kiváló kapusok jöttek össze. Nemcsak jól védtek, de jól is rúgtak. Örömjátékként fogtam fel az egészet. A megnyitó során kiemeltek egy srácot, akinek a mozgásán látszott, hogy tehetséges játékos. Aki őt legyőzte, én utána ellene harcoltam ki a négy közé jutást. Az elődöntőben a végső győztestől kaptam ki, valamint a csoportmeccsek során a másik döntőstől. Ő egyébként picit nekem is köszönhette az ezüstérmét, mert a csoportban az kellett a továbbjutásához, hogy az utolsó mérkőzésemet nagyobb különbséggel nyerjem meg – magyarázta.

A torna során kilenc mérkő­zést játszott, hét győzelmet aratott. Magyarországról csak néhányan vettek részt, Csongrád-Csanád vármegyét pedig egyedül képviselte. Többnyire osztrák és olasz kapusok versenyeztek, de akadt a nevezők között horvát, szlovén, szlovák és német játékos is. A győztes Tibor Zupanic a szlovén harmad­­osztályban véd, Gábor meglátása szerint a profi ligákig is eljuthat a tehetsége alapján, fizikálisan és mentálisan is erős volt.