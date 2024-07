Férfi kajakban hat kvótát szerzett a magyar válogatott, amely a szabályok szerint lehetőséget ad arra, hogy ezer egyesben és ötszáz párosban is két magyar egység induljon az augusztus 6–10. közötti kajak-kenu versenyeken. Az algyői származású, győri színekben versenyző Kopasz Bálint, illetve Varga Ádám K1 1000 méteren már korábban biztosította a helyét az olimpián, előbbi címvédőként, utóbbi az előző ötkarikás játékok ezüstérmeseként állhat majd rajthoz a királyszámban.

Ötszáz párosban a válogatók, valamint a szétlövés után a szegedi színekben érdekelt Nádas Bence és az UTE-s Tótka Sándor alkotta egység indulása is biztossá vált, akik egyébként a szegedi Európa-bajnokságon aranyérmesek lettek. A szabályok azonban lehetővé teszik, hogy amennyiben egy ország megfelelő (legalább 4) kvótával rendelkezik, abban az esetben egy másik egységet is nevezhet. Hüttner Csaba ennek következtében, élve ezzel a lehetőséggel úgy döntött, hogy Nádasék mellé benevezi a Kopasz Bálint, Varga Ádám párost is, így a két klasszis együtt is megméreti magát majd a francia fővárosban – adta hírül a magyar szövetség hivatalos médiafelülete.

Mint ismert, a magyar válogatottban az MVM Szegedi VE-t négyen képviselik a síkvízi szakágban: Nádas Bence K4 500 és K2 1000 méteren érdekelt, Kuli István szintén K4 500 méteren (a vele készült interjút itt olvashatja), míg a nőknél Nagy Bianka és Kiss Ágnes C2 500, utóbbi pedig még C1 200 méteren versenyez.