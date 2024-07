A több éves múltra visszatekintő esemény kiváló lehetőséget kínál, hogy a tehetséges szegedi ökölvívók megmérettethessék magukat nemzetközi szinten, a szülők, barátok, szurkolók pedig együtt biztathassák őket. Az eseményen izgalmas mérkőzések, látványos ütközetek és felejthetetlen pillanatok várnak a versenyzőkre és a nézőkre is – írja oldalán a szervező Boxvilág Ökölvívóképző SE.

Az esemény mindkét napján húsznál is több párharcot terveznek a szervezők. Érkeznek versenyzők Szerbiából és Romániából, valamint Csongrád-Csanád vármegye képviseletében Makóról, Hódmezővásárhelyről, Szegedről a rendező klub mellett a Szeged BC-ből, illetve Kiskunfélegyházáról szintén két egyesület öklözői. A Fesztivál-kupa több korosztályban is tornarendszerben bonyolódik majd, ezen kívül lesznek edzőmérkőzések és bemutató találkozók is a programban. Összességében mindent egybevetve nagyjából száz bokszoló teszi majd tiszteletét a hagyományos eseményen.

A elődöntők szombat 15, míg a finálék vasárnap 14 órakor kezdődnek, de már korábban is láthatnak a nézők mérkőzéseket.