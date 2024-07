– Az Eb-n kik ragadták meg?

– Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya, akinek a sikere is mutatja, hogy az utánpótlásból indulva is el lehet érni ilyen dolgokat. Lamine Yamal és Dani Olmo is La Masia-nevelés, az ilyen futballisták miatt érdemes nézni a futballt. Lenyűgözően fociztak, akárcsak Nico Williams, úgyhogy örülök a spanyolok sikerének.