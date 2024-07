Bár sorsolási tervezet már korábban is napvilágot látott, mostanra tekinthető hivatalosnak a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának sorsolása. Ahogy várható volt, a visszalépő Körösladány kikerült a csoport mezőnyéből, helyére a Csepelt helyezte ide a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága.A vasárnapi nyitófordulóban a Hódmezővásárhelyi FC a Békés vármegyei I. osztály tavalyi bajnokához, a Gyulához utazik, míg az SZVSE hazai pályán nyitja majd a 2024-25-ös szezont, a Vasutasok ellenfele a Kecskemét II. lesz az első játéknapon.

Az SZVSE hazai pályán nyithatja az NB III.-as szezont vasárnap.

Fotó: Gémes Sándor

A Mol magyar kupa küzdelmei miatt a második fordulót hétköznap rendezik majd. Augusztus 3-4-én ugyanis kupamérkőzésen lépnek pályára a harmadosztályban érdekelt csapatok, míg négy nappal később, augusztus 7-én, szerdán jön a második forduló. Ekkor a Hódmezővásárhelyi FC délelőtt 11 órától a Budapest Honvéd II. vendége lesz (a vásárhelyiek a pályafelújítás miatt csak a negyedik fordulóban játszanak először itthon), míg az SZVSE a felkészülési időszak során legyőzött Tiszaföldvár vendége lesz. Az elmúlt évek gyakorlataihoz hasonlóan a 2024-25-ös szezonban is alapesetben vasárnap rendezik az NB III.-as meccseket. A bajnoki menetrend az ősz során még egyszer, az ötödik fordulóban is hétközben szólítja pályára a csapatokat, augusztus 28-án is szerdán játszik majd a HFC és az SZVSE.

A két Csongrád-Csanád vármegyei csapat egymás elleni rangadójára a november 3-án esedékes 14. fordulóig kell várni, ekkor az SZVSE-stadionban találkozik vármegyénk két harmadosztályú labdarúgócsapata.

Az őszi idény november 24-ig tart, és 17 fordulót bonyolítanak le, így a március 2-án rajtoló tavaszi idényre csupán 13 mérkőzés marad majd.