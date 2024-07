Túl vannak az első közös edzésen a Szegedi TE férfi tekecsapatának játékosai. Ezen a mozgáson már részt vettek az újonnan igazoltak is, így Bíró Patrik (Répcelakról érkezett), Pete László (Győr), valamint Somodi Károly (Répcelak).

A szuperliga szeptember 14-én indul, ekkor a Szegedi TE hazai pályán a Szank együttesét fogadja, majd a második fordulóban rögtön jön a nagy rangadó a Kaposvár ellen idegenben.

Eközben javában készül a klub az újszegedi teke- és bowlingcentrumban rendezendő 22. BB Mentor-kupa nemzetközi WNBA-NBC férfi és női egyéni világranglista-, egyben 6. utánpótlás és szenior férfi versenyre, amely augusztus 15-én indul és másfél hétig, augusztus 25-ig tart.

Az eseményre a szokások szerint a hazai mezőny mellett érkeznek külföldi tekések is, így például a szlovákok új sztárcsapata, a Trstena Starek, valamint cseh és osztrák klubok versenyzői is. Olyan kiválóságok jelezték részvételüket az esemény selejtezőjében, mint a sokszoros világbajnok szerbiai Zavarkó Vilmos, vagy a szintén szerbiai Bárány Csongor, aki volt szegedi játékos, majd a horvát Zadar után éppen most igazolt a Trstena gárdájába.

Az eseményen szokás szerint