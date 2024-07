Bécsben rendezték meg a junior korú nyíltvízi úszók Európa-bajnokságát: a kontinenstornán szereplő magyar csapat összetétele a szegedi Maty-éren megrendezett országos bajnokság után állt össze. A fiatalok remekül teljesítettek, hiszen négy éven belül harmadik alkalommal is a magyar csapat nyerte meg a pontversenyt, valamint az ezzel járó Team Trophyt. A bécsi Eb-szereplést a partról segítette Olasz Anna. A profi sportolói karrierjét néhány hete lezáró olimpiai negyedik, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes nyílt vízi úszó immáron a Magyar Úszó Szövetség nyílt vízi szakágáért felelős sportszakmai koordinátoraként dolgozott, így ő volt a junior Európa-bajnokságon is a csapatvezető.

Olasz Anna már nem versenyzőként volt ott a nyíltvíz közelében.

Fotó: Derencsényi István

– Nem volt bennem olyan érzés, hogy mindenképp pihenni szeretnék a karrierem lezárása után, ellenkezőleg: úgy éreztem, rögtön belevágnék a civil életbe, majd ősszel és télen ráérek pihenni. A Magyar Úszó Szövetségnél pedig adódott ez a lehetőség, amivel mindenképp élni szerettem volna, hiszen ahogy többször nyilatkoztam is: fontos célom volt, hogy a sportág mellett maradjak, de semmiképp sem edzőként. Remekül éreztem magam ebben a közegben stábtagként is! A magyar csapaton érezhető volt, hogy nagyon várták a stábhoz való csatlakozásom – mondta a szegedi klub közösségi oldalán Olasz Anna.

Az utazás, a szállás, valamint az étkezés szervezése – igazán színes feladatok vártak Annára az új szerepkörben.

– Sokrétű feladat volt, de egyes részeit korábban is elvégeztem, a nyílt vízi közegben pedig otthon érzem magam, így nem tűnt élesnek a váltás. A sportolói tapasztalatomat azzal is tudtam kamatoztatni, hogy sokat beszélgettem a magyar tehetségekkel, foglalkoztam a lelkükkel, és erre ők is nyitottak voltak, hasznosnak érezték a tanácsaimat. Nagyon örülök, hogy sok pozitív visszajelzést kaptam, és izgatottan várom az újabb feladatokat. A párizsi olimpián nem leszek ott, de utána már minden olyan eseményen részt veszek a munkában, ahol a korosztályos és felnőtt magyar válogatott érintett – tette hozzá Olasz Anna, aki kitért rá, ennek megfelelően a decemberben, Budapesten esedékes rövidpályás világbajnokság szervezőmunkájában is részt vesz.