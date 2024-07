Bárhogy is számoljuk, nyakunkon a 2024-es olimpia. Maga az esemény első meccsei már július 24-én elkezdődnek (labdarúgó és rögbi csoportmérkőzések lesznek ekkor), a megnyitót július 26-án tartják, onnantól kezdve pedig beindul a két és fél hetes nagyüzem. Ennek szellemében már letették az esküt a magyar olimpikonok, akik között ott volt például az MVM Szegedi VE négy versenyzője is.

Az olimpia előtti ruhapróba: jól áll Nagy Biankán a felszerelés. Fotó: MKKSZ

A budapesti MÜPÁ-ban rendezett eskütételt azért megelőzte még egy nagyon fontos esemény, ez pedig a ruhapróba volt. Ami biztos, a szegedieken jól álltak a felszerelések.

Ezek után pedig következett a protokolláris program, amelyen a fogadalomtétel szövegét Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok úszó mondta el, kettejük között Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó tartotta a magyar zászlót.

– Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, az edzések között pedig feltöltődést is jelent a jövendő munkára. Az edzéseken extrán motiváltak vagyunk, hamarosan elérkezük a verseny időpontja, és már nagyon várjuk. – mondta a magyar szövetség hivatalos médiafelületén az MVM Szegedi VE ifjúsági Európa- és világbajnoka, Kiss Ágnes.

– Mindenképpen jó érzés, hogy elutaztunk az eseményre még akkor is, ha egy edzést emiatt be kellett áldozni, hiszen most itt lehetünk, de azt nem tudhatjuk, mennyiszer lesz még rá lehetőségünk. Szeretnénk mindent megélni ezzel az olimpiával kapcsolatban. A szegedi Európa-bajnokságon kaptunk egy pár napos pihenőt, de azért ilyenkor nem szabad nagyon elengedni magunkat. Jót tett a szünet, hiszen az Eb előtti időszak húzós volt a válogatókkal, a szétlövéssel, ezt azonban kipihentük, és most egy nyugodt felkészülést csinálhatunk végig – nyilatkozta a szegediek másik olimpikonja, Nagy Bianka.

Olimpia: kezdés augusztus 6-án

A párizsi olimpia kajak-kenus eseményei augusztus 6-tól 10-ig tartanak: az első két napban még nem osztanak érmeket, majd 8-án négy, 9-én és 10-én pedig három-három számban hirdetnek győztest.

A két kenus lányon, Kiss Ágnesen és Nagy Biankán kívül – akik C2 500 méteren startolnak – még tagja a kajak-kenus olimpiai keretnek a kajakos Nádas Bence és Kuli István is. Előbbi két számban érdekelt (K2 és K4 500 méter), míg utóbbi versenyző a négyesben kaphat helyet Párizsban.