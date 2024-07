Két helyszínen készül gőzerővel a párizsi eseményre a 16 fős magyar olimpiai kajak-kenu válogatott, amely legalább négy érem megszerzésének reményében száll majd vízre a francia fővárosban. A két fő bázis Szeged és Szolnok, Hüttner Csaba szövetségi kapitány folyamatosan ingázik a helyszínek között.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány az olimpiai felkészülés miatt két hely között ingázik. Fotó: Karnok Csaba

– Most még mindenki a kemény munka részében van a felkészülésnek, mindenki fáradt, de lassan kezdik frissíteni az edzéseket. A folytatásban olyan gyakorlások jönnek, amelyek a gyorsaságot fejlesztik, illetve segítik a teljes formába hozást – nyilatkozta az MTI-nek a szakember a keddi, szolnoki sajtónyilvános edzésen.

A magyar kajak-kenu csapat két turnusban, augusztus 3-án és 4-én utazik majd Párizsba, a sportági versenyek pedig pontosan három hét múlva, 6-án kezdődnek a Vaires-sur-Marne-i evezős és kajak-kenu pályán.

– A pálya egyelőre zsákbamacska, mert lehet balos szembeszél is, de az uralkodó szél a jobbos hátszél. Viszont az elemzések azt mutatják, hogy általában akkor a legszélcsendesebb, amikor a versenyek lesznek. Nagyon meleget jósolnak, erre most itthon is alaposan fel tudunk készülni. Én azt szeretném, ha a körülmények nem befolyásolnák a küzdelmet és reális versenyek lennének – mondta Hüttner Csaba Szolnokon.

A kapitány csatlakozott Schmidt Gáborhoz, a szövetség elnökéhez, aki korábban azt mondta, a cél a négy érem, közte egy arannyal.

– Nem szoktam jósolni és babonából most sem szeretnék. Úgy gondolom, hogy mind a négy szakágunk erős, jó csapatunk van. Ha a sportolók kihozzák magukból a maximumot, akkor nagyon jó olimpiánk lehet – fogalmazott Hüttner.

Az edzést Schmidt Gábor mellett meglátogatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is, a politikus az egyik kísérőhajóban a férfi kajaknégyes edzését a vízről tekintette meg.

– Tavaly a duisburgi világbajnokság előtt is meglátogattam a kajak-kenu válogatottat. Most Tótka Sándor félrehívott és arra kért, ha lehet, ezúttal hosszabban maradjak, mert tavaly ezüstérmet szereztek, most pedig más eredményt szeretnének elérni. Ha a néhány biztató szó hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez, már megérte, hogy itt vagyok – mondta az államtitkár, hozzátéve: már mindenkin látja, hogy egyre koncentráltabb, egyre inkább az olimpia kerül fókuszba. – Ennek szellemében végzik a feladatukat, és szerintem mindenki bizakodó és optimista.