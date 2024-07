Utazás 35 perce

Elindultak Párizsba a Pick Szeged játékosai, Pádár Nikolett és Ugrai Panna is útra kelt

Szombaton már be is mutatkoznak az olimpián a kézilabdázók és az úszók is.

Az úszók olimpiai csapatának egy része, így Pádár Nikolett és Ugrai Panna is elindult Párizsba. Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Irány Párizs! Férfiválogatottunk is elindult az olimpiára – írta a magyar kézilabda-válogatott közösségi oldalán ahhoz a fotóhoz, amelyen a férfi kézilabda-válogatott tagjai álltak össze egy közös képre az utazás előtt. A magyar csapatban az OTP Bank-Pick Szegedet hárman (Mikler Roland, Bánhidi Bence, Bodó Richárd) képviselik. A magyar csapat első mérkőzését szombaton 11 órától az ellen az Egyiptom ellen játssza, amelyet a Tisza-parti klubot 10 éven át vezető Juan Carlos Pastor irányít. Kirepültek az első fecskéink Párizsba – ezt már a Magyar Úszó Szövetség posztolta a Facebookon, hiszen azok az úszók indultak útnak, akik az első napokban máris vízbe ugranak Párizsban. Ehhez a csapathoz tartozik Ugrai Panna (Hód Úszó SE) és Pádár Nikolett (HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet) is, hiszen Panna szombaton a női 4x100 méteres gyorsváltóval versenyez, míg Niki vasárnap a 200 méter gyorson lesz majd érdekelt. – Nagyon izgatottan vártam ezt a napot, ez lesz az első olimpiám, egész életemben erre készültem. Nagyon fura volt elköszönni a családomtól, nagyon izgatott vagyok. Barátnőmmel, Szabó-Feltóthy Eszterrel közösen elhoztam a szerencsezokninkat, abban szoktunk kivonulni, illetve a kis plüss állatomat hoztam. A belgrádi Eb egy hatalmas löketet adott nekem, nagyon kíváncsi vagyok arra, mit tudok magamból kihozni. Szeretnék döntőbe kerülni, de soha nem éreztem magam még ilyen jó formában, de ezen az olimpián a rutint gyűjtöm elsősorban – mondta az NSO TV-nek adott nyilatkozatában Pádár Nikolett a Liszt Ferenc repülőtéren.

