Húsz mérkőzést játszott eddig egymással a Zagreb és a Pick Szeged a nemzetközi kupaporondon. A mérleg nyelve egyértelműen a magyar csapat felé billen, amely tizenegy siker mellett hat vereséget és három döntetlent könyvelhet el a horvát együttes ellen. A 2023–2024-es idényben parádést szezont produkáltak a zágrábiak, több eredményükre is felkapta a fejét az európai kézilabda-társadalom. A horvát fővárosban mindössze a THW Kiel tudott győzni tavaly, míg a Kielce egy ponttal távozott. A Szeged sem járt közel a sikerhez ellenük idegenben, 30–25-ös vereséget szenvedett. Itthon pedig 27–26-ra győztek Bánhidiék.

Nem csak a Pick Szeged ellen lépett pályára a Pick Arénában Cupic, ugyanis szerepelt a 2022-es Európa-bajnokságon a horvát válogatottal.

Fotó: Frank Yvette – archív

A Pick Szeged ellen már új edzővel játszottak

Éppen a Pick elleni mérkőzés előtt váltottak edzőt, Nenad Sostaric irányításával pedig szép idényt produkáltak. A csoportkörből továbbjutva otthon még kihozták x-re a Montpellier elleni playoffot, Franciaországban viszont 30–24-re az előzetesen esélyesebbnek tartott gallok nyertek.

Generációváltáson megy át a horvát férfi kézilabda. Jól látszik ez az olimpiára nevezett játékosaikból is, hiszen a 14+3 fős keretből mindössze ketten jártak eddig ötkarikás játékokon. Domagoj Duvnjak és Luka Cindric, előbbi 2012-ben tagja volt a bronzérmes csapatnak, a párizsi lesz az ötödik részvétele, míg Cindricnek a harmadik. Ott van az utazók között a két szegedi, Mario Sostaric és Marin Jelinic is, ahogyan a Zagreb BL-remeklésének több sikerkovácsa is.

Megtartották értékeiket

A legutóbbi idényben robbant be a klubkézilabdázásba a kapus Matej Mandic, akit úgy tűnik, sikerül megtartaniuk és csak 2025-ben igazol várhatóan a PSG-be. Maradt a Montpellier-vel hírbe hozott Zvonimir Srna is, vagy éppen a rutinos balszélső, Timur Gyibirov. Elköszönt viszont a klubtól Zlatko Horvat, aki visszatért Dabasra, míg a másik balkezes világklasszis, Ivan Cupic befejezte a játékos-karrierjét.

A negyedik fordulóban október 9-én vagy 10-én lép pályára Zágrábban a Pick Szeged, míg a 11. körben 2025. februrár 11-én vagy 12-én ismétlődik meg a párharc a Pick Arénában.