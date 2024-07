Véglegesen eldőlt, nem lesz ott a párizsi paralimpián Sztanó György. A szentesi parafekvenyomó szabadkártyát igényelt az ötkarikás játékokra, ám végül ezt nem ő kapta meg. Nem volt egyszerű helyzetben, hiszen éppen ebben a súlycsoportban voltak a legtöbben, akik szabadkártyát kérték, az első körös szavazáson még túljutott. A második körben azonban már több szempont szerint mérlegeltek. Sztanó György ugyan a közösségi média-aktivitásban remekül teljesített, ám a döntéshozók végül úgy határoztak, egy perui versenyző kapja meg a lehetőséget a paralimpiai szereplésre.

Sztanó György (középen) is reménykedett, hogy szabadkártya útján ott lehet Párizsban.

Fotó: Magyar Erőemelő Szövetség

– A tatai olimpiai edzőtáborban készültem, amikor megkaptam a hírt. Persze, rányomta a bélyegét a hangulatomra és az edzőtáborra. Mostanra kicsit jobban vagyok, de ott van bennem a tudat, hogy nem leszek ott Párizsban. Úgy döntöttek, egy új ország, Peru kapja meg ezt a szabadkártyát. A perui versenyző a világranglistán a huszonhetedik helyen áll, én pedig a tizenötödik vagyok, ezért is fáj a dolog – mondta lapunknak Sztanó György, aki a 2016-os, riói játékokon már részt vehetett korábban, ott a nyolcadik helyen végzett az 54 kg-os súlycsoportban.

– Természetesen követem majd a paralimpiai versenyeket, a saját súlycsoportomat pedig persze különös figyelemmel kísérem, már csak azért is, hogy megsaccoljuk, hol végezhettem volna. Sokat gondolkoztam a döntés óta, de most van négy évünk a következő, los angeles-i paralimpiáig. Ez a döntés egyben egy hatalmas motivációt is adott, hogy olyan felkészülést végezzek, ami után alanyi jogon elérem a kijutást, ezért dolgozom a továbbiakban – tette hozzá Sztanó György.

A szentesi parasportoló számára szeptembertől indul be a versenynaptár egy lengyelországi Európa-kupa fordulóval, majd jövő februárban Dubajban versenyez, míg jövő nyáron Egyiptomban rendezik a világbajnokságot.