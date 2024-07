A nyári időszakban az SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata mutatott rá, hogy az elmúlt idényekben több olyan légiósuk akadt, akik Szegedről egy erős, európai bajnokságba igazoltak. A 2020–2021-es szezon óta többen is a német Bundesligában, vagy a francia élvonalban szereplő csapathoz tudtak igazolni, de a litván, vagy görög első osztálybeli klub is szerződtetett olyan játékost, aki előzőleg az SZTE-Szedeákban futott remek szezont.

Összeállítás arról, hova igazolt Szegedről a Szedeák adott légiósa.

Forrás: SZTE-Szedeák

A fentebb látott összeállításban a játékosoknál azt a klubot tüntettük fel, ahová a Szegeden töltött szezonja után igazolt az adott játékos. Úgy fogalmaztak, büszkék arra, amit a srácok elértek, az ő példájuk is bizonyítja, érdemes a Szedeákhoz szerződni!

Nem a legnagyobb büdzsével dolgozik a Szedeák

– Noah volt a legutóbbi játékosunk, aki egy erős európai bajnokságba szerződött, de elképzelhető, hogy ez még nem is a teljes sor. Kíváncsian várjuk ugyanis, Ryan Woolridge hol folytatja a karrierjét. Noah iránt egyébként már a szezon közben is volt érdeklődés francia és orosz csapatok részéről. Azt látni kell, hogy nagyon nehéz megtartani egy légióst. A klubunknál meglévő szakmai munkát, valamint a vezetőedzők munkáját, légióskiválasztását dicséri, hogy ilyen külföldi játékosok kerülhettek a Szedeákhoz. Mindenkire büszkének kell lennünk, akinek sikerült a továbblépés, ez pedig a jövőben is egy jó üzenet a külföldi játékosok felé, hogy megéri Szegedre igazolni. Ugyan nem a legnagyobb büdzsével dolgozunk, de tovább lehet lépni top bajnokságokba, nagyobb csapatokhoz is, de ugyanez a megállapítás vonatkozik Bognár Kristófra is, aki a Falcónál folytathatja karrierjét, és szintén büszkék vagyunk rá – világított rá a részletekre az SZTE-Szedeák ügyvezetője, Kerpel-Fronius Balázs.