A Szent Gellért Fórum harmadik emeleti előadójában lehetett kérdéseket feltenni és a válaszokat meghallgatni. A Szeged-Csanád GA hat hetes felkészülés után várja a rajtot, amely nem lesz egyszerű a Tatabánya otthonában.

Kíváncsiak voltak a Szeged-Csanád GA ankétjára. Fotó: Török János

Mivel a csapat nyílt edzésre is várta a szurkolókat, így legelőször a három labdarúgó, valamint a vezetőedző állt a drukkerek rendelkezésére.

– Jó sikerült a felkészülés, amelyben a munka és a sikerek mellett két sérülés és két vereség volt a mérleg, ez nem tetszett igazán. Jól haladunk az új stílus elsajátításában, közel járunk ahhoz, hogy tökéletes legyen a játék. Rendkívül jó fizikai állapotban van a csapat a korábbi évek révén, az újak hamar befogadták az újdonságot, a stáb motivált, így jó úton járunk az új stílus elsajátítása felé. Az NB II. nem nyitott piac, hiszen csak magyarok szerepelhetnek a sorozatban. Folyamatosan vizsgáljuk, kiket lehetne szerződtetni, de ez az állomány is teljesnek mondható. A játékunk kulcsszava a bátorság: jó, hogy kevés gólt kaptunk, ezt azonban nehéz párosítani egy időben az attraktív futballal. Azon vagyunk, hogy ezt megoldjuk. Vannak a mezőnyben kiemelkedő csapatok, így a Vasas vagy a Kisvárda, amelyhez alkalmazkodni kell, de amúgy szeretnénk a saját játékunkat bemutatni a pályán. Kétféle meccs van: az egyiken védekezni kell, a másikon meg fel kell törni azt az ellenfelet és annak védelmét, amely leginkább a 0–0-ás döntetlenre játszik. Vannak jó ötleteink, amelyeket a Trabzonspor vagy a Tiszakécske ellen láttam, így megvan a mód, hogy ne szenvedjünk olyan együttesek ellen, amely a 0–0-ért jön Szegedre. Szeretnénk elérni a feljutást, de más csapatok is ezért dolgoznak. Hosszú a szezon, keményen dolgozunk, kell a szerencse is, hogy ebben a nagy menetben odaérjünk – mondta a csapat vezetőedzője, a német szakember, Michael Boris.

– Nehéz felkészülésen vagyunk túl, de ilyenkor van itt az ideje a kemény edzéseknek. A nagy meleg sem segített, de ezt el kell viselni. Jól sikerült a felkészülés, a bajnokság mutatja meg mindennek az értékét. Az újabb stílus szerintem fekszik nekünk, és a felkészülési meccseken mindez látszott, vissza is köszönt – vélte a rutinos középpályás, Márkvárt Dávid.