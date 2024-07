Gyorsan felvette a ritmust

– Térjünk át önre. 2023 nyarán először nem Szegeden kezdte meg a felkészülést. Hogy ment a beilleszkedése?

– Féltem attól, hogy majd vajon miként sikerül beilleszkednem, illetve ehhez mennyire időre lesz szükségem. Szerencsére gyorsan ment, felvettem a ritmust és mindenkivel megtaláltam a közös hangot.

– Elégedett az első szezonban nyújtott játékával?

– Igen! Azért vagyok elégedett, mert tudtam, hogy az elején minden másodpercért meg kell küzdenem. Volt egy szép íve a teljesítményemnek, ahogy mentünk előre, egyre többet és jobban játszottam, ami a bajnoki döntőre csúcsosodott ki.

Profibb vízilabdázó lett

– Miben sikerült a legtöbbet fejlődnie a Vasasban?

– Fizikálisan sokat erősödtem, felszedtem pár kiló izmot. Fejben és fizikálisan is hozzászoktam a nagyobb iramhoz. Mentálisan olyan impulzusok értek, olyan tapasztalatokat szereztem, amelyek miatt sokkal érettebb lettem játékosként és magánemberként egyaránt. Van ebben egy lelki érés is, a nehezebb dolgokat jobban fel tudom dolgozni. Profibb és érettebb vízilabdázó lettem.

– Miként élte meg, hogy a poszttársa, Burián Gergely a világ egyik legjobb csapatába, a spanyol Barcelonetába igazol ezen a nyáron?

– Az egyik szemem sír, a másik viszont nevet, mert nagyon jó kapcsolatom alakult ki vele ebben az évben. Nagyon sajnálom, hogy elmegy, mert nem leszünk ott egymásnak napi szinten, de ugyanakkor örülök, mert egy óriási lehetőséget kapott. Ez bármelyik magyar vízilabdázónak az lenne, hiszen ha egy kisgyereket megkérdezel, hogy melyik külföldi csapatban vízilabdázna szívesen, valószínűleg a Barcelonetát és a Pro Reccót említené elsőként.

Átrendeződés

– Ugyanakkor több játéklehetősége lehet ezáltal…

– Így van, reménykedem benne, de a több lehetőség ugyanennyi felelősséggel is jár. Nekem most a pályafutásom szempontjából arra van szükségem, hogy minél többet játsszak. Lesz most egy kis átrendeződés a bajnokságban, a BVSC talán erősebb lehet nálunk, de szerencsére nem papír alapján dőlnek majd el a helyezések.