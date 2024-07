Beigazolódott, amit júniusban még a csakfoci.hu információira hivatkozva írtunk meg. A Budapest Honvéd FC honlapján jelentette be, hogy Kurucsai Milán helyét a 37 éves Laczkó veszi át, aki 2017-ben játékosként Marco Rossi vezetésével bajnoki címet ünnepelhetett a kispestiekkel, jelenleg pedig a szövetségi kapitány munkáját pályaedzőként segíti a válogatottnál.

– Marco Rossitól, a játékosoktól, a szakmai stábtól is sokat tanultam az elmúlt három évben, biztosan tudok meríteni abból és olyan elemeket is beletenni a munkába, amelyekre a mi játékosainknak is szükségük van – mondta a klub oldalán Laczkó, aki aktív pályafutását követően a Puskás Akadémiánál kezdte a szakmát egyéni képzésekért felelős edzőként, majd U15-ös és U17-es edző is volt, utóbbi korosztállyal bajnokságot nyert az előző kiírásban. Idén pedig felvették a pro-licences edzőképzésre.

– A célunk az, hogy minél több akadémistának legyen lehetősége felkerülni az első csapathoz, hogy ott minél több és jobb Honvéd-nevelés szerepelhessen – hangsúlyozta a szegedi születésű, 37 éves szakember.