A szerb élvonalbeli bajnokság újonca, az FK Tekstilac Odzaci ellen játszotta idénybeli harmadik felkészülési mérkőzését a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A hódsági csapat két éve még a harmadosztályban játszott, ám két év alatt két osztályt lépett fel, így három hét múlva már a Vojvodina ellen játszhat bajnokit.

A szegediek kezdőjében egy új próbázó tűnt fel, a 18 éves hátvéd, Kubicsek Levente a Puskás Akadémia korosztályos csapatában töltötte az előző szezont. Az eddig bejelentett három érkező, Mohos Barnabás, Varga György Balázs és Danilo Pejovics egyaránt a kispadon kezdett.

A pörgős, jó iramú mérkőzésen bő tíz perc után Sarr jobb oldali lapos beadását Borvető passzolta be közelről, ezzel szerzett vezetést a szegedi csapat. Nem sokáig voltak előnyben a Tisza-partiak, mert a túloldalon Marjanovics balról visszatett félmagas labdáját Davidovics kapásból lőtte a jobb alsóba, ezzel kiegyenlített. Mintegy fél óra játékot követően azonban Borvető kapott egy remek labdát, és ziccerét higgadtan gólra váltotta, ezzel újra előnyben volt a Szeged-Csanád GA.

A félidőben mindkét csapat sort cserélt, és már jóval inkább a párharcok domináltak a mérkőzésen. Mindezek mellett Pruska Dániel centikre járt a góltól a második játékrész elején, de lövése a kapufáról kifele pattant. A küzdelmes meccsen végül maradt a 2–1, így ugyan a nyári felkészülés során először kapott gólt a Szeged-Csanád GA, de a harmadik felkészülési mérkőzését is megnyerte.

– Erős ellenféllel játszottunk. Az első néhány percben komoly nyomás alá helyeztek bennünket, de szerencsére jól kijöttünk belőle. A labda elleni játékunkat és az ahhoz szükséges automatizmusokat gyakorolhattuk. Jól néztünk ki! A kapott gól ellenére stabilak voltunk hátul. Két gólt is szereztünk, de akár többször is betalálhattunk volna. A legfontosabb, hogy egy ilyen komoly riválissal szemben is számos helyzetet kialakítottunk – értékelt a klub honlapján Michael Boris, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FK Tekstilac Odzaci (szerb I.) 2–1 (2–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Szeged, Szent Gellért Fórum, gyakorlópálya.

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Könczey, Sándor, Horváth M., Kubicsek, Márkvárt, Gajdos, Magyar, Sarr, Takács-Földes, Borvető. Játszott még: Takács (kapus), Gera, Szilágyi, Pejovics, Tóth B., Haris, Varga Gy., Nagy D., Mohos, Pruska. Vezetőedző: Michael Boris.

FK Tekstilac: Brac – Lukovics, Szredojevics, Kodzsics, Davidovics, Savija, Jocics, Ilics, Marjanovics, Djukics, Zekics. Játszott még: Drincsics (kapus), Tripkovics, Sztojanovics, Dimkovics, Vasics, Clifford, Obrenovics, Sz. Vintonji, A. Vintonji, Sztevanovics, Dasics. Vezetőedző: Branko Mirjacsics.

Gólszerzők: Borvető (2), ill. Davidovics.