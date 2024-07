A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének versenyirodája elkészítette a 2024-25-ös szezon alapszakasz-menetrendjét. Mindebből kiderül, akárcsak az elmúlt két szezonban, úgy ezúttal is a Zalaegerszeg vendége lesz az első fordulóban az SZTE-Szedeák, amely a szeptember 28-i nyitófordulóban a ZTE vendége lesz. Az előző szezonban sikerült győzelemmel rajtolnia a Szedeáknak, amely hosszabbítást követően győzött a Zalaegerszeg otthonában.

Balogh Szilárdék ezúttal is a két ünnep között fogadják majd a zalaiakat, december 28-án rendezik az SZTE-Szedeák–ZTE meccset.

Fotó: Karnok Csaba

Az első hazai mérkőzést október 5-én az ellen a Szolnok ellen játssza majd a Szedeák, amely ellen idén áprilisban kupadöntőt játszhatott Budapesten. Egy héten belül az előző kiírás két döntősét fogadja egyébként a Szedeák, amely október 12-én a címvédő Falco KC Szombathelyt látja vendégül. A két döntős elleni hazai meccs között, október 9-én a Kecskemét otthonában is pályára lépnek Balogh Szilárdék. Az idei versenynaptárból az is kiderül, a két ünnep között ezúttal is rendeznek majd bajnoki fordulót, december 28-án a Zalaegerszeget fogadja majd Simándi Árpád együttese. A pontos mérkőzésidőpontok és az esetleges halasztások a csapatok egyeztetéseit követően alakulnak ki.

A versenykiírás megegyezik az előző évben alkalmazottal, azaz a 26 fordulós alapszakasz után kettéválik majd a mezőny. Az első nyolc csapat a felsőházi rájátszásban, a bajnoki negyeddöntőben folytathatja, míg a kilenc-tizennegyedik helyezett csapatok egy újabb oda-visszavágós kört játszanak egymással, ez további tíz mérkőzést jelent. A szezon végén a 14. helyen végzett csapat búcsúzik az A csoport mezőnyétől.

Az SZTE-Szedeák alapszakasz-programja a 2024-25-ös szezonban:

1. forduló (szeptember 28., szombat)

ZTE KK–SZTE-Szedeák

2. forduló (október 5., szombat)

SZTE-Szedeák–NHSZ Szolnoki Olajbányász

3. forduló (október 9., szerda)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák

4. forduló (október 12., szombat)

SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

5. forduló (október 19., szombat)

SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions

6. forduló (október 26., szombat)

Sopron KC–SZTE-Szedeák

7. forduló (október 30., szerda)