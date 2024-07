Tulajdonképpen a tavalyi alapcsapatával futott ki az SZVSE az első NB III.-as bajnokijára, hiszen a szegediek kezdőjében csak a 16 éves kapus, Balogh Csaba, valamint Kéri Tamás volt ott a nyáron szerződtetett játékosok közül.

Lendületesen és jól kezdett az SZVSE, amely a tizedik percben egy jobb oldali beadást követően Papp Ádám fejesével került előnybe. Nem sok minden utalt arra, hogy a vendégek egyenlítenének, de Artner előbb mellélőtte a ziccert, pár perccel később viszont Fortuna segítségével is a kecskemétiek támadója elé került a labda a bal oldali akció után, ekkor viszont már az üres kapuba lőtt. A szünetig hátralévő idő inkább a párharcokról szólt.

A második félidő viszont rögtön gólt hozott, a szünetben beállt Dobronoky gólpasszal mutatkozott be, miután beadását Beretka az ötösről passzolta a kapuba, újra vezetett az SZVSE, 2–1. A második játékrész közepe is gólt hozott, egy labdaszerzés után két szegedi vezethette egyetlen kecskeméti védőre a labdát, Kormányos okosan kivárt, végül ellőtte a hosszúba, 3–1. A legvégén jött a slusszpoén, Orovecz a kecskeméti térfél közepéről járó szabadrúgást lőtte a vendégek kapujába, a kezdőrúgásra már nem is maradt idő, az SZVSE 4–1-re megnyerte az első bajnokiját, így várhatja majd a szombati kupameccset az osztálybeli rivális, a BKV Előre ellen.