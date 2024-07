Izgalommal telve tekinthetnek az előttük álló szezonra az SZVSE labdarúgói. A klub a vármegyei I. osztályú bajnoki cím után feljutott a harmadik vonalba, annak is a Délkeleti csoportjába.

– Nyilván újdonság volt, hogy az NB III.-ra készülhettünk, de mivel belekóstoltunk egyszer már a harmadik liga rejtelemibe, és a játékosok egy része járt már az NB II.-ben vagy az NB III.-ban is, így a többségnek nem lesz idegen terep. Kevesebb időnk maradt a munkára, hiszen a vármegyei bajnokság tovább tartott, ráadásul még meg kellett várnunk az osztályozó sorsolását, amelyen szerencsére már nem kellett részt vennünk a kiemelés miatt. Komoly szintet léptünk, hiszen a heti két-háromról át kellett állnunk az öt edzésre. Ami belefért ebbe az időbe, azt megvalósítottuk – mondta Kelemen Balázs edző.

Ha a felkészülési mérkőzéseket nézzük, bizakodók lehetnek a klubnál.

– Hét meccset játszottunk, ebből hatot NB III.-as klub ellen, és ebből hatszor nyertünk, egyszer ikszeltünk Gyulán. Ennél sokkal jobban nem sikerülhettek volna ezek a találkozók... Nem ebből kell kiindulni, de azt érdemes elraktározni, hogy miképpen is játszottunk ezeken a meccseken. A csapat keretének átalakítása úgy sikerült, ahogy terveztem, hiszen megvoltak a kiszemeltjeim a vármegyei I. osztályú bajnokságból, majd kivártam egy picit, hogy elsősorban szegedi vagy a városhoz kötődő labdarúgók érkezzenek. Farkas Márk érkezése volt a meglepetés, rá nem számítottunk, de úgy gondolom, ő hatalmas erősítés lehet abban a projektben, amelyben éppen benne vagyunk – nyilatkozta Kelemen.

Az NB III.-ban a Szegedi VSE újoncként kezdi meg a szereplést.

– Az látszik, hogy minden csapatban a játékosok többsége képzett, és itt már nem csak egy-két, hanem akár húsz labdarúgó is erősebb fizikálisan, mint a vármegyei sorozatban. Az edzőmeccsek alapján a Gyula erősnek tűnik, de a Hódmezővásárhelyi FC is komoly csapat, valamint a Tiszakécske vagy a Szolnok, amelyek rendezett háttérrel, nagyobb forrással rendelkeznek, mint akár mi vagy más csoporttagok. Ide sorolom még az ESMTK-t is, bár ott azért történtek változások. Az első mérkőzésünket a Kecskemét II. ellen játsszuk: nem tudom, jó vagy sem, hogy szinte egyszerre van az NB I.-es első csapat mérkőzésével a mi találkozónk, így azt sem tudjuk, mennyi visszajátszó lesz. Teljesen mindegy, ki jön, nekünk a saját futballunkra kell koncentrálnunk a győzelem érdekében – vélte végül Kelemen Balázs.