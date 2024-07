– Nekem a válogatottság fontos, sose vonulnék vissza, nem mondanék le arról, hogy ha hívnak és számítanak rám, akkor ne szerepelnék szívesen. Ezzel így vagyok most is. Szeretnék visszakerülni, de mindig az aktuális szövetségi kapitány dönti el, kire számít, és ezt tiszteletben kell tartani. Azon leszek, hogy jól szerepeljek a MTK-val, és ha ez így lesz, akkor minden bizonnyal nekem is jól megy majd a játék, aztán majd döntenek arról, pályára lépek-e még a nemzeti csapatban. A szívügyem a válogatott, éppen ezért szeretnék még játszani a piros, fehér, zöld mezben.