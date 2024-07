Két Európa-bajnoki címmel és két ezüstéremmel zárta a belgrádi Európa-bajnokságot Ugrai Panna. A Hód Úszó SE úszója 11 alkalommal állt rajthoz a kontinenstornán, és öt egyéni csúcsot is döntött, a 4x100 méteres női gyorsváltó, valamint a 4x100 méteres mixed gyorsváltó tagjaként pedig Eb-aranyat nyert a vásárhelyiek úszója.

A magyar szövetség ez eredmények után elfogadta a párizsi résztvevők listáját, amelyen ezzel helyet kapott Ugrai Panna is – a 200 méteren olimpiai szintidővel rendelkező Pádár Nikolett (HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet) mellett így neki is szoríthatunk majd Párizsban.

– Főleg váltókban úsztam jó időket, de egyéniben is sikerült olyan teljesítményt nyújtanom, amivel végül bekerülhettem a váltókba. Mindig is ez volt a nagy álmom, hogy eljuthassak egy olimpiára. Még nem igazán gondolkoztam ezen, egy nap pihenőm volt az Európa-bajnokságot követően, azt a családdal töltöttem, majd másnap már edzésem volt. Nem változtatunk semmin, készülünk tovább ugyanúgy, mint tettem azt eddig, remélem, látszik majd az előrelépés. Eddig a pillangó is benne volt a repertoárban, innentől annyiból jobb, hogy csak egy úszásnemre kell koncentrálnom – mondta lapunknak Ugrai Panna, akinek párizsi felkészülésében majd egy közel kéthetes, törökországi edzőtábor is szerepel.

Panna már az Eb alatt is elmondta, a váltóban úgy érzi, jobban megy az úszás számára: Párizsban a 4x100, valamint a 4x200 méteres női gyorsváltó tagjaként versenyezhet.

– Nagyon szeretem a csapatsportágakat, így imádok váltóban úszni, hiszen ott nem egyedül vagyok, hanem négyen állunk rajthoz. Ilyenkor talán egy kicsit kevesebbet gondolkozok, bízom benne, hogy mindez az olimpián is jól sikerül majd – tette hozzá Ugrai Panna.

A párizsi olimpián egyébként már igen hamar megkezdi szereplését a 4x100-as magyar női gyorsváltó. Az ötkarikás játékok megnyitóját július 26-án tartják, ám előtte már több sportágban is megkezdődnek a küzdelmek, míg az úszószámok július 27-i nyitónapján már a női gyorsváltó versenyeit is megrendezik, míg a 4x200 méteres gyorsváltó az augusztus elsején esedékes programban szerepel.