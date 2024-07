– Ahogyan arra számítottunk, a csoportmérkőzéseken könnyedén nyertünk Németország, Lengyelország és Szingapúr ellen. Ezek, valamint még az elődöntő előtt is még edzettünk, utólag úgy érzem, talán emiatt fáradtabban vízilabdáztunk a későbbi győztes spanyolok ellen – emlékezett vissza a szegedi vízilabdázó.

A szegedi vízilabdázó, Gedra Botond nyakában a világbajnoki bronzérem, kezében pedig a meccs legjobbjának járó díj.

Fotó: Becsei Dávid

Nem a 16 éves szegedi fiú volt az egyetlen Tisza-parti a magyar válogatottban, ugyanis a szövetségi vezetőedzői pozíciót Juhász Zsolt töltötte be idén is. A csoportmérkőzések során nagyjából egyenlően jutott mindenki játéklehetőséghez, ügyelve arra, hogy a legfontosabb taktikai elemeket még nem mutatták be.

Nem voltak szem előtt

– Csoportelsőként zártunk, a negyeddöntőben az ellen a Szerbia ellen játszottunk, amelyre egy éve készültünk. Legyőztük őket 12–7-re, ami picit a vesztünket is okozta az elődöntőben. A spanyolokra kevésbé készültünk, mivel a 2023-as Európa-bajnokságon csak az ötödik helyen végeztek, kevésbé voltak szem előtt. Miután legyőztük a szerbeket, kicsit azt hittük, megcsináltuk azt, amiért jöttünk – vélekedett Gedra Botond, akit az egyik csoportmérkőzést követően a meccs legjobb játékosának választottak meg.

Ami Botond egyéni teljesítményét illeti, Németország ellen öt, a lengyelek és Szingapúr ellen pedig három-három gólt lőtt. Saját megítélése szerint a szerbek elleni negyeddöntőben extrán vízilabdázott, ugyanis két gólja mellett – egyiket nyolc méterről szerezte – asszisztokat és blokkokat is jegyzett.

Spanyolországtól az elődöntőben 14–6-os vereséget szenvedtek. A későbbi győztes már a második negyed derekán 6–1-re vezetett. A bronzmérkőzésre hasonlóan jól sikerült összeszednie Juhász Zsoltnak tanítványait mentálisan, mint a tavalyi Eb-n, amikor három vereséggel kezdték a rangsoroló csoportkört. Utána már nem kaptak ki, ahogy most sem, 12–10-re legyőzték Montenegrót.

Motiváltan játszottak

– A bronzmeccs előtt tartottunk egy megbeszélést, amin azzal motiváltuk magunkat, lehet, hogy utoljára játszhatunk ebben az összeállításban. A nyolcgólos vereség ellenére rendkívül motiváltan ugrottunk medencébe, aminek meglett az eredménye, a mi nyakunkba került a bronzérem – mutatott rá büszkén a medálra.