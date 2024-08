Andróczki Máté tragikus autóbalesete óta minden év augusztus 20-án megemlékezik a fiatalon elhunyt labdarúgóról Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegye U19-es válogatottja, hiszen Máté ebben a két vármegyében játszott karrierje során. A hetedik alkalommal megrendezett emlékmérkőzés házigazdája Csengele volt.

Kiegyenlített találkozót hozott a Csengelén megrendezett Andróczki Máté emlékmérkőzés.

Fotó: Török János

Csongrád-Csanád előzetesen kihirdetett keretéhez képest végül nem volt ott a csengelei Fülöp István, aki nem tudta vállalni a játékot. Az első félidő végéhez közeledve került előnybe Bács-Kiskun vármegye, amelyet még a szünet előtt Szécsi András egyenlített ki, aki egy szép kontratámadást követően a kapust is kicselezve gurított a kapuba. A második félidő utolsó szakasza is sok eseményt hozott, Solymosi szerencsés, megpattanó lövésével vezetett újra Bács-Kiskun. Csongrád-Csanád előtt ugyan több nagy lehetőség is adódott, egyszer a felső lécet is eltalálta a csapat, de végül maradt az 1–2.

– Az eddigi legkiegyenlítettebb meccs volt a két csapat között, egy szerencsés, megpattanó lövéssel nyert Bács-Kiskun. Ikszes mérkőzésen a végén ellenfelünk kapusa két bravúrt is bemutatott – összegzett Kun-Szabó Tibor, Csongrád-Csanád vármegye U19-es csapatának edzője, akinek munkáját Kócsó Dániel segítette, míg a csapatvezető Nógrádi Tibor, vármegyei futballigazgató volt.