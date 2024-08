Az NB I. alapszakaszában második helyezett lett csoportjában, így a rájátszásban folytathatta az ATSK Szeged női csapata. A nagykanizsai tornán nem a legerősebb összeállításban állhatott asztalhoz a Tisza-parti csapat, ott azonban az elődöntőben Kanizsa Sörgyár II. elleni mérkőzésen jobb szettarányuknak köszönhetően (5:5-ös döntetlen lett a meccs) bejutottak a fináléba, a versenykiírás szerint pedig már ez is feljutást jelentett az Extraligába. A döntőben ugyan szintén döntetlen következett az Orosháza ellen, de a szettarány ezúttal nem a szegedieknek kedvezett, így ezüstérmesként zárták az előző szezont.

A szeptemberben rajtoló Extraliga kapcsán az ATSK Szeged fő célja a fiatalok, azaz Szögi Szonja, Erdélyi Blanka és Hangai Flóra állandó szerepeltetése, de erősítettek is a Tisza-partiak a következő szezonra.

Aradról érkezik a román felnőtt ranglista hatodik helyezettje, Struna Adela, mellette pedig a többéves Extraligás tapasztalattal bíró Laskai Írisz is a szegedieknél szerepel, ő Nyíregyházáról érkezik. Mivel a magyar bajnokság szabálya megengedi, hogy egy játékos párhuzamosan több bajnokságban is szerepeljen, így elképzelhető, hogy érkezik még olyan erősítés az ATSK-hoz, akire néhány mérkőzésen számíthatnak. Ebből az okból kifolyólag Erdélyi Blanka a klubbal jó viszonyban lévő STK Horgos csapatában is játszik majd a szerb bajnokságban.

A versenykiírás értelmében a 12 csapatos női Extraligából a következő szezonban négy csapat is búcsúzik, hiszen tíz csapatosra szűkül a mezőny. A klub férfi csapata az NB I. előző kiírásában hatodik helyen zárt, így továbbra is ebben a bajnokságban szerepel, míg a második számú csapat az NB II.-es bajnokságban érte el a bentmaradást.